La disputa por los convenios de trabajo: qué cambia con el fin de la ultraactividad

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

La reforma laboral impulsada por el gobierno nacional abrió un nuevo frente de conflicto en el mundo del trabajo. La eliminación de la denominada "ultraactividad" de los convenios colectivos de trabajo puso bajo revisión cientos de acuerdos laborales que regulan salarios, condiciones de empleo, categorías profesionales y mecanismos de financiamiento sindical en todo el país.

Según trascendió desde la Secretaría de Trabajo, el Ejecutivo proyecta avanzar sobre alrededor de 800 convenios colectivos, aunque estimaciones oficiales señalan que podrían existir más de 1.500 acuerdos alcanzados por la nueva normativa.

La medida forma parte de la estrategia oficial para impulsar una mayor flexibilización de las relaciones laborales y adecuar los convenios al nuevo marco legal.

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Entre los primeros sectores alcanzados aparecen algunos de los sindicatos más importantes del país: Camioneros, Bancarios, Empleados de Comercio, UOCRA, Petroleros, Ferroviarios, Sanidad, Alimentación, Aceiteros, trabajadores del transporte, prensa y pesca, entre muchos otros.

La preocupación sindical es evidente. Desde distintas organizaciones sostienen que la revisión masiva de convenios puede transformarse en una vía para eliminar derechos conquistados durante décadas de negociación colectiva.

Las alarmas se encienden especialmente en aspectos vinculados a jornadas laborales, categorías profesionales, condiciones de trabajo y aportes destinados al sostenimiento de las estructuras gremiales.

Cuenta regresiva

La reforma establece que los convenios colectivos vencidos deberán ser renegociados en el plazo de un año. De no alcanzarse un nuevo acuerdo, dejaría de regir el convenio anterior, una situación inédita en el sistema laboral argentino.

Sin embargo, la propia implementación del proceso presenta importantes zonas grises. Una de las principales dudas es qué ocurrirá en aquellos casos donde la Secretaría de Trabajo no convoque oportunamente a las negociaciones o no cuente con capacidad operativa suficiente para coordinar las mesas de discusión.

El interrogante no es menor. Fuentes sindicales y especialistas en derecho laboral advierten que el organismo atraviesa una fuerte reducción de personal y recursos que limita seriamente su funcionamiento.

Escasa capacidad operativa

Lo que inicialmente se proyectó como una revisión de aproximadamente 1.500 convenios terminó reduciéndose significativamente por las dificultades de gestión. Distintas versiones indican que el universo de acuerdos efectivamente bajo análisis podría rondar los 446 convenios.

La falta de equipos técnicos especializados para analizar la compleja normativa laboral y coordinar las negociaciones aparece como uno de los principales obstáculos para cumplir con los plazos establecidos por la reforma.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denuncian un proceso de vaciamiento de la Secretaría de Trabajo y sostienen que muchas de las decisiones estratégicas vinculadas a homologaciones paritarias y negociaciones laborales dependen actualmente de otros organismos del Poder Ejecutivo.

La CGT anticipa resistencia

El movimiento sindical ya comenzó a organizar su respuesta. La CGT advirtió sobre la posibilidad de una mayor conflictividad en los sectores afectados y evalúa distintas estrategias jurídicas para cuestionar la interpretación oficial de los convenios considerados "vencidos".

El abogado de la central obrera, Gustavo Ciampa, rechazó la idea de que los convenios colectivos pierdan vigencia automáticamente.

"Todos los convenios colectivos de trabajo que están vigentes en Argentina fueron y son renegociados permanentemente", afirmó.

Y agregó: "Un convenio colectivo no es un contrato de alquiler que se vence y desaparece. Los convenios permanecen vigentes hasta que uno nuevo los reemplaza".

Para la dirigencia sindical, la continuidad de los convenios constituye una garantía fundamental para preservar el equilibrio de poder entre trabajadores y empleadores durante las negociaciones.

Inquietud empresarial

La preocupación no se limita al sector sindical. Diversas cámaras empresarias observan con cautela el escenario que podría abrirse si se fragmenta la negociación colectiva.

Según advierten, la caída de convenios generales y el avance hacia acuerdos por empresa podrían multiplicar los conflictos internos y fortalecer sectores más radicalizados dentro de los establecimientos laborales.

Empresarios de distintas actividades consideran que la negociación a través de cámaras sectoriales ha permitido durante años construir ámbitos estables de diálogo y resolución de conflictos.

La posibilidad de reemplazar esos esquemas por discusiones atomizadas genera incertidumbre incluso entre sectores que respaldan la necesidad de actualizar algunos convenios.

Un debate que recién comienza

La discusión sobre el futuro de los convenios colectivos promete convertirse en uno de los principales ejes de la agenda laboral durante los próximos meses. El Gobierno busca avanzar con una profunda transformación de las relaciones laborales, mientras sindicatos y empresarios coinciden, por diferentes motivos, en señalar los riesgos de una implementación apresurada.

Con cientos de convenios en revisión, una estructura estatal debilitada y una fuerte resistencia gremial en marcha, el escenario aparece abierto y con altas probabilidades de judicialización. Lo que está en juego no es solamente la actualización de normas laborales, sino también el modelo de negociación colectiva que ha regido durante décadas en la Argentina.