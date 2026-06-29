"Tenemos que ir partido a partido y no perder el foco en el Pampeano", dijo Joaquín Rey Saravia

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Después de la gran victoria lograda en Mendoza por la tercera y última fecha de la etapa de grupos del Torneo del Interior B, el plantel de Sociedad Sportiva llegó anoche a nuestra ciudad y hoy tendrá descanso. A partir de mañana, el equipo dirigido por Diego Samuel pondrá el foco en el duelo ante Comercial de Mar del Plata, el sábado venidero en La Carrindanga, en la reanudación del Regional Pampeano A.

El sábado Las Palomas aseguraron su clasificación a cuartos del certamen nacional después de ganar los tres partidos en grupo 7. Extendió su invicto y racha ganadora desde que comenzó la temporada a 16 partidos y concluyó esta estapa en TdI con tres en fila. Algo de lo que ya dejó registro en otras ediciones como en 1998, 2003 (semifinalista) y 2011 (semifinalista), pero en este caso con la gran diferencia que los rivales de este año no son mayoría de clubes de la región como en aquellos años, sino de las llamadas plazas fuertes del rugby argentino.

Derrotó a Liceo de Mendoza en nuestra ciudad (27-24), a Huirapuca de Tucumán de visitante (23-17) y el sábado a Los Tordos de Mendoza (32-16), donde volvió a sorprender con su fortaleza defensiva (limitó al rival a un try) y despliegue ofensivo.

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"Al equipo lo siento muy bien, son el tipo de partidos que te dan y/o te validan la confianza. Si bien el rival y el contexto hacen ver este triunfo como algo extraordinario, como equipo entendíamos y confiábamos que por nuestro presente estabamos en condiciones de llevarnos el partido", explicó Joaquín Rey Saravia, autor de tres de los cuatro tries en el club de San Francisco del Monte, Guaymallén (Mendoza).

A esta altura del año Sociedad Sportiva extendió su racha ganadora que incluye 8 partidos del Oficial Oro de la URS, una reválida ante Neuquén RC hacia el TdI B, dos duelos por el Norpatagónico, tres partidos del TdI B y dos éxitos en el Regional Pampeano A.

"Lo de la racha es algo totalmente secundario, se charla y se comenta pero como algo más, no como un objetivo concreto. Es algo que viene en consecuencia del nivel que estamos teniendo, pero no es algo que tengamos como meta", dijo el centro.

Rey Saravia tiene habilidad para transformar en pelotas de try los errores de manejo del rival y lo confirmó ante Tordos, con un hat trick cuyos videos publicamos en "La Nueva.". ¿Con cuál se queda?

"En Tucuman me habia quedado en la puerta de apoyar alguno y en este partido por suerte me toco apoyar. Personalmente me gustó más el segundo, que fue donde creo que tengo más protagonismo. Pero la verdad que el primero es el más lindo de ver porque participamos varios tocando la pelota; el pase en la cara de Mateo (Köhler), el ángulo y quiebre de Pedro (Zorzano) y el juego adentro de la defensa con Pato (Cantalejos) y Alan (Martínez). Creo que por todo eso me quedo con ese", explicó.

El juego de Las Palomas contagia porque se plantea competitivo ante cualquier rival y porque el trabajo semanal del equipo paga con resultados. Por eso también, como parte de la química que contagia, el equipo fue acompañado a Mendoza por un grupo importante de dirigentes, colaboradores y simpatizantes.

"Disfrutamos mucho el acompañamiento de la gente del club. Siempre que viajamos, ya sea por el Pampeano o TdI, tenemos gente que se suma independientemente de nuestro presente o del pronóstico que se pueda hacer del partido. Puede ser que por lo atractivo de la ciudad donde nos tocaba jugar o la seriedad con la que estamos encarando este TdI, haya sido una fecha con mas convocatoria, pero no es algo anormal en el club tener `locos´ que se cruzan el país para acompañarnos", dijo Joaquín.

Por último Rey Saravia se refirió a lo que viene: Comercial el sábado venidero y una agenda completa de partidos para julio, con el cruce de cuartos de final ante Sporting (Mar del Plata) el sábado 25.

"Tenemos partidos todos los fines de semana. El proximo sabado recibimos a Comercial que es el actual campeón de Mar del Plata; y en el siguiente si no me equivoco visitamos a Mar del Plata Club. Son partidos que no te permiten estar pensando mucho en la fecha TdI para la que falta un mes. Como grupo obviamente iremos pensando ese partido, pero como plantel y también como grupo, tenemos que ir partido a partido y no perder el foco en el Pampeano, que es nuestro principal objetivo", concluyó.