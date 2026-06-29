XVII Jornadas Gardelianas: Bahía Blanca reafirmó su rol como faro cultural del tango

Con actividades desarrolladas en distintos puntos de la ciudad, finalizaron las XVII Jornadas Gardelianas, un ciclo dedicado a difundir el legado de Carlos Gardel y la cultura del tango.

El encuentro, dirigido por el gestor cultural José Valle, contó con el respaldo de distintas instituciones y fue declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Cultural bonaerense, el Municipio de Bahía Blanca y la Academia Nacional del Tango.

Las jornadas comenzaron con una propuesta educativa en la Escuela Especial N° 508, donde se desarrolló el proyecto "Divertango", iniciativa creada por José Valle y la cantante Gaby para acercar el tango y el lunfardo a las nuevas generaciones.

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La apertura oficial tuvo lugar en el Auditorio de la Cooperativa Obrera, con presentaciones del Coro del Colegio Juan José Passo, dirigido por Daniel Waiss, junto a Gaby, además del taller de canto del Centro de Jubilados La Amistad. En esa oportunidad también fueron reconocidos Marta Rodríguez, Betty Torres y el programa televisivo Por Bahía, en el marco de sus 30 años.

La programación continuó con una charla en el Museo de Radios Antiguas "Carlos Gardel" y una serie de espectáculos en el Café Histórico y el Café Miravalles, donde se presentaron artistas locales y se realizaron encuentros dedicados a la historia del tango y su vínculo con la ciudad.

El cierre se llevó a cabo con el recorrido especial "El Gardel Nuestro de Cada Día", organizado a través del Bus Turístico, que incluyó paradas en la Plaza de Villa Mitre, el Museo de Radios Antiguas y la Plaza del Tango "Mario Iaquinandi".

Durante el recorrido se inauguró la estación de la Ruta del Tango "Carlos Amado", donde quedó instalada una placa conmemorativa con un código QR que permite acceder a contenidos sobre la historia del referente tanguero bahiense.

La jornada finalizó en la Plaza del Tango con presentaciones del Coro Santa Cecilia, el taller "Barrio de Tango", el Ballet de la Universidad Nacional del Sur y una milonga abierta al público.

Al cierre de las jornadas, José Valle destacó la convocatoria alcanzada durante toda la programación y señaló que la participación de vecinos de distintas edades refleja el interés por mantener vigente el tango como parte del patrimonio cultural de Bahía Blanca.