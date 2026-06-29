Entre la "fe", el sueño de ser "elite" y el no bajar los brazos: "Pocos saben por lo que pasé", contó Víctor Ayala

Con el partido todavía acomodándose y en un minuto y medio de juego, Víctor Ayala aprovechó al máximo el centro de Enzo González y puso el 1 a 0 de Villa Mitre ante Alvarado ayer en El Fortín.

Ni bien su derechazo entró, el atacante tricolor salió a festejarlo para el lado de la hinchada y se notó su emoción a la distancia. Se tapó la cara con las dos manos y se dejó caer al piso.

El Chino, de 21 años (nació el 2 de septiembre de 2004) y de inferiores en Banfield, celebró así su primer tanto en la Villa, después de pasar algunos días de incertidumbre en el inicio de la temporada, cuando no podía ser incorporado por una demora en el transfer que debía enviar el Taladro y por lo que recién pudo debutar en la octava fecha en la derrota ante Brown de Madryn por 1 a 0.

"Estaba muy emocionado porque muy poca gente sabe lo que pasé, a pesar de los papeles y esas cosas, hubo muchas cosas que pasaron por atrás que me perjudicaron. Dios me sostuvo y hoy (por ayer) pude convertir", agradeció Ayala, quien también tuvo un paso por el fútbol uruguayo y el ascenso de Suecia y fue un habitué de los combinados en la Selecciones Juveniles de AFA.

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"La verdad que sí, se disfruta más porque da una alegría al cuerpo y al alma, que muy poca gente puede saberla", agregó.

Ni bien salió desde el vestuario con el vaso de proteína, noté que en su muñeca derecha llevaba una cinta con dos palabras, algo que se fue volviendo habitual en los jugadores para leerlas durante el partido, en busca de concentración o motivación principalmente.

"Dice "Fe" y "Elite". Elite es un objetivo principal que tengo, tratar de llegar a lo más alto. Y la fe que para mí siempre tiene que estar presente, es algo que lo llevo adentro y en la cabeza en cada partido", explicó el Chino amablemente.

"Lo tengo ahí por alguna desconcentración o algo, lo trabajo con mi coaching", agregó.

Aquel gol tempranero le sirvió a Villa Mitre para sumar una victoria fundamental, que le permitió estirar a seis partidos su invicto y ni mas ni menos ante el equipo que llegaba como uno de los punteros del grupo.

"Estoy feliz y muy agradecido, los chicos y todo el grupo dejó sensaciones buenas. Esto es lo que trabajamos en la semana, lo que venimos haciendo durante todos los días y se vio reflejado", reconoció Ayala.

"Sabemos que somos un equipo rápido, que en casa podemos convertir con cualquier pelota que llegue al área. Esa jugada la venimos trabajando y gracias a Dios se dio", agregó en relación a la jugada del gol.

La Villa, además, sumó su segunda victoria en fila, clave para seguir teniendo chances de clasificar entre los 4 equipos que avanzarán al Nonagonal.

"Nosotros siempre buscamos ganar, pasamos una racha muy dura en la que empatábamos o perdíamos. Ganar acá con la gente, que se lo merece, me pone muy contento", señaló Ayala.

"Es todo anímico también -entendió-. Estos tres puntos nos van hacer trabajar en la semana con más conciencia, con más ganas de seguir ganando puntos para buscar clasificar y, al final, poder ascender".

En lo sucesivo, Villa Mitre irá al Roberto Carminatti a disputar una nueva edición del clásico bahiense ante Olimpo.

"Sabemos que vamos a tener que esforzarnos el doble o el triple, porque conlleva eso un clásico. Estoy muy contento e ilusionado con mis compañeros porque sé que van a dar el 100%", avisó el Chino.