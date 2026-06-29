Lautaro se sacó la mufa y 16075 días después un bahiense volvió a hacer un gol mundialista

Luego de 10 partidos en Mundiales, Lautaro Martínez logró anotar su primer gol en los 90 minutos de un encuentro en la cita máxima.

El bahiense marcó de penal en la victoria ante Jordania por 3 a 1, en el encuentro por la ultima fecha de la fase de grupos, y tal como lo mostró en su festejo se "sacó" la mufa luego de no poder festejar en los 7 cotejos de Qatar 2022 ni en los dos primeros encuentros de esta edición.

No obstante, en 2022 metió el penal decisivo ante Países Bajos en la tanda que le dio la clasificación a semifinales a la Selección.

"A veces la gente se obsesiona con el gol, ustedes (los periodistas) también. Miro mucho lo que dicen y hablan, pero como lo repetí antes de la Copa América yo trabajo para el equipo, para dar lo mejor y hoy (por el sábado) estoy contento porque el equipo ganó, no por el gol", remarcó el Toro, quien llegó a 38 tantos con la Selección, anotando en todas las competencias que disputó con el combinado nacional.

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Con el gol de Lautaro, un bahiense volvió a anotar en un partido de un Mundial luego de 44 años o 16075 días.

El anterior al delantero surgido en Liniers había sido Daniel Bertoni, quien marcó en el triunfo ante El Salvador en España 1982.

Aquel día, la Selección se impuso por 2 a 0, con un penal anotado por Daniel Passarella.

Lo curioso es que al igual que el sábado, también fue por la tercera fecha de la fase de grupos.

En esa Copa del Mundo, Bertoni también le marcó a Hungría, en la victoria por 4 a 1.

El histórico jugador de Independiente anotó a los 26 minutos el 1 a 0 parcial y luego también aportaron sus goles Diego Armando Maradona (sus primeros tantos mundialistas) y Osvaldo Ardiles.

Bertoni, además, hizo dos goles en el Mundial de 1978, siendo el mas recordad el 3 a 1 de la final ante Holanda.

Si bien no se crió en nuestra ciudad, Bertoni nació el 14 de marzo de 1955 Hospital Interzonal José Penna y se fue a Quilmes cuando apenas tenía un año: "Siempre me sentí bahiense", le contó alguna vez a La Nueva.

Entre aquel gol en España y el que hizo Lautaro en Estados Unidos pasaron otros tres bahienses en Mundiales, pero ninguno de ellos pudo marcar: Pablo Paz (Francia 1998), Rodrigo Palacio (Alemania 2006 y Brasil 2014) y Germán Pezzella (Qatar 2022).

Ojalá vengan muchos más...