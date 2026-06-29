LBB Oro: segundo capítulo (¿y último?) de L.N. Alem-Napostá y Pueyrredón-Bahiense del Norte

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Napostá (2º) irá a cancha de Leandro N. Alem (10º) y Bahiense del Norte (3º) a Pueyrredón (4º), con la misión de cerrar esta misma noche las semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

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Ambos comenzaron ganando de locales y, desde las 21, buscarán sellar el 2-0 en las series que se juegan al mejor de tres.

Los de la Avenida visitarán el Daniel Lacunza con un sólido respaldo: no perdieron ningún partido afuera.

De todos modos, el verdirrojo puede convertirse en un rival de sumo peligro (de hecho dejó en el camino a Pacífico, Nº7 y Estrella, el Nº1), porque se potenció en la segunda parte de este primer tramo en la medida que se reforzó y que tuvo mayoría de jugadores disponibles.

En tanto, Bahiense va con intenciones de ratificar su ventaja en el Palermo, donde el local perdió únicamente el primero de los siete que disputó ahí.

L.N. Alem (0)-Napostá (1)

Napostá intentará mantener el invicto de visitante (7 triunfos) y, de conseguirlo ante L.N. Alem, automáticamente se meterla en la final del primer tramo, como sucedió en 2025.

En el primer juego los de la Avenida se impusieron 80 a 63.

Mientras que Alem, tanto en la Reclasificación ante Pacífico, como en cuartos frente a Estrella, pasó cerrando de visitante: 2-1.

En el partido de fase regular, disputado en el mismo escenario de hoy, Napostá se impuso 67 a 59.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

Comisionado técnico: Agustina Borello.

Novedades: el local continúa sin Patricio Zapata, quien fue operado de meniscos, y la visita está completa.

Pueyrredón (0)-Bahiense (1)

Bahiense tiene la chance de cerrar la serie ante Pueyrredón en dos partidos, como lo hizo en cuartos ante Villa Mitre, aunque para eso deberá romper con algunas positivas estadísticas del local.

El tricolor arrastra cinco triunfos en fila y el último ante Pueyrredón, en el Manu Ginóbili, fue 68 a 53, siendo el partido que menos puntos recibió el equipo que dirige Alejandro Navallo y, al mismo tiempo, la puntuación más baja para los que orienta Ariel Ugolini.

En fase regular, Pueyrredón le ganó a Bahiense 66 a 62 en el Vicente Palermo, donde logró seis triunfos en siete presentaciones.

Purre prolongó en el último partido la curiosa estadística de intercarlar triunfos locales con derrotas visitantes, la que viene cumpliendo hace 10 fechas: GL, PV, GL, PV, GL, PV, GL, PV, GL y PV.

A medir por este antecedente, le tocaría ganar de local, donde tiene otro dato a favor: en el Palermo festejó en las últimas cinco presentaciones.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Sebastián Arcas y Alejandro Ramallo.

Comisionado técnico: Ariel Di Marco.

Novedades: en el local no estará Fernando Alfonso (tobillo).

Mientras que la visita contará con el regreso de Tomás Bonivardo (recuperado de la fisura en un pie) y Guido Muzi (ausente en el juego anterior por un problema en un ojo) hoy tiene consulta con el médico y evaluará si puede volver.