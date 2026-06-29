Semaforización inteligente, ¿una tecnología que llegó para quedarse?

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

La puesta en marcha de un semáforo inteligente en Corrientes y Lavalle conforma un primer paso hacia la incorporación de una tecnología que llegó para mejorar el sistema al generar un tránsito más ágil y eficiente.

No se trata de una modernización por el hecho en sí, sino la voluntad de generar una respuesta adecuada para una ciudad de la escala de Bahía Blanca, con inconvenientes cada vez más evidentes de congestión vehicular, seguridad y tiempos de viaje.

En este caso, la tecnología permite ajustar la duración del verde de acuerdo a la cantidad de autos en espera, favoreciendo a la arteria con mayor volumen vehicular.

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La empresa local Eycon, con 20 años de trayectoria en el rubro, es la proveedora de esa instalación piloto, a partir de un módulo basado en inteligencia artificial (IA) e imágenes en tiempo real.

Personal técnico de esa empresa analizó los beneficios de esta tecnología y analiza que calles resultan como apropiadas para su instalación.

--¿Cuáles son las condiciones que debe tener una calle para ser adecuada para una semaforización inteligente?

--Las candidatas para aprovechar los beneficios del control con IA son las esquinas con flujo muy desbalanceado (muchos más vehículos en un movimiento que en otro) o muy variable a lo largo del día.

“Una esquina cuyas calles estén siempre vacías no va a tener mejoras, tampoco una cuyas calles estén siempre llenas, son casos en que no se podría favorecer a uno u otro movimiento sin perjudicar a otro conjunto de vehículos”.

--¿Qué calles o avenidas locales consideran adecuadas para aplicar esta tecnología?

--Las vías más importantes entre el centro y la periferia son las obvias, así como toda arteria que sufre congestiones periódicas. Algunos ejemplos serían Alem, Colón, Brown, Cabrera/Sarmiento, avenida Raúl Alfonsín. Adicionalmente, algunas esquinas que se beneficiarían con el esquema denominado Cloud + IA serían Pilmaiquén y 14 de Julio, Fortaleza Protectora Argentina y Tres Sargentos, avenida Alfonsín y Tres Sargentos, entre otras.

--En el caso de la avenida Alem, ¿cuántos semáforos serían necesarios colocar?

--Es importante hacer la distinción entre los controladores que suman o no IA. La avenida Alem se beneficiaría teniendo sus esquinas sincronizadas con onda verde, más aún si ésta se puede programar para distintos momentos del día y con una estabilidad independiente de las inclemencias del tiempo. Esto se lograría con un controlador Cloud por esquina semaforizada, no necesariamente con IA. Hablamos de 14 controladores en su zona céntrica.

Por otro lado, en esquinas con flujo asimétrico sería útil la combinación con IA, por ejemplo, en el cruce con Alsina, Perú o Córdoba.

--¿Sirve colocar un controlador en una única esquina o lo razonable es hacerlo en todas las calles?

--El controlador Cloud + IA de Corrientes y Lavalle resolvió la congestión de Corrientes y General Paz en la hora pico de la mañana. No volvieron a registrarse atascos ni bocinazos. Puso de manifiesto la utilidad del mecanismo basado en IA para el flujo asimétrico. Instalar controladores Cloud en las esquinas siguientes resolvería el sincronismo, logrando una onda verde estable a lo largo de toda la calle.

--¿Cómo evalúan el resultado hasta ahora de ese semáforo?

--El resultado más evidente es que se erradicó el embotellamiento que ocurría en Corrientes, desde Brandsen hasta Lavalle, en horas pico, bloqueando General Paz y obligando a muchos conductores a esperar sobre las vías. Al adaptar los tiempos de verde al flujo, se mantiene desagotada la arteria principal sin aumentar las esperas en los afluentes.

La espera promedio de los conductores se redujo en un 30% o más, dependiendo de la hora.

--Bahía Blanca tiene una pésima sincronización de semáforos y tiempos de verde que en muchos casos no se condicen con el movimiento de las calles. ¿Qué lectura hacen de esa situación?

--En Bahía Blanca la señal de sincronismo se realiza a través de cables subterráneos. Los problemas de este modelo quedaron evidenciados con la inundación. El cableado quedó inutilizado y tampoco hay esfuerzo técnico que pueda sostener un sincronismo estable a través del tiempo.

“Por otro lado, para establecer una onda verde se requiere que el personal cronometre manualmente los períodos de tránsito y dispare en cada punto el inicio de cada controlador, en cada esquina. Esta labor demanda muchas horas, es propensa a errores y un corte de luz echa por tierra el trabajo”.

“Lo bueno es que para mejorar esta situación no es necesario un cambio de la infraestructura (postes, lámparas, cañerías, cableado) sino pasar a un esquema de sincronización estable y ajustable mediante el reemplazo de cada controlador”.

“La tecnológica smart proporciona una ventaja dado que la comunicación entre semáforos deja de ser por el cable que une cada semáforo y pasa a depender de un módulo GPS y comunicación inalámbrica”.

--¿Cuál es el costo aproximado de semaforizar una esquina con este sistema?

--Depende de la tecnología a aplicar y la cantidad de esquinas, pero son valores accesibles.

--¿Estos sistemas exigen una central de control, un mantenimiento continuo?

--Si bien todo se controla de forma centralizada, el centro se basa en una PC con acceso a internet. El mantenimiento que puede requerir es por vandalismo o suciedad de cámaras, algo muy poco frecuente. Sí requiere el recambio de luces que registren inconvenientes.