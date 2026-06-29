FUNS: ¿cuál es el plan estratégico más allá de la aprobación de la norma ISO 9001?

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

“El plan estratégico de la FUNS es ambicioso y procura reconvertir las actividades y fortalecer la vinculación tecnológica. La certificación ISO 9001 es solo el primer paso. Es algo que nos obliga a una mejora continua en razón de la renovación periódica”.

Para el Dr. Daniel Damiani, presidente del consejo de administración de la Fundación de la Universidad Nacional del Sur (FUNS), este reconocimiento internacional busca garantizar transparencia, eficiencia y calidad en la administración de recursos ajenos, fortaleciendo el vínculo entre la academia y el sector productivo.

El plan estratégico de la FUNS comenzó a gestarse casi en coincidencia con la asunción del propio Damiani, el 15 de marzo de 2020, una semana antes del inicio de la pandemia por el COVID-19. Básicamente, se compone de cinco ejes de trabajo. Veamos:

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—Mejora de las capacidades de prestación: optimizar los servicios y la asistencia técnica que la Fundación ofrece a terceros.

—Capacitación de docentes e investigadores jóvenes: preparar al capital humano de la Universidad Nacional del Sur para los desafíos actuales de la vinculación.

—Mejora de la política de comunicación: hacer más visible el trabajo de la casa de altos estudios hacia la sociedad y el sector productivo.

—Aumento y complejización de la vinculación: captar una mayor cantidad de actividades de vinculación y llevarlas a niveles sofisticados (más allá de simples contratos puntuales).

—Participación en el proceso productivo: integrar a la universidad en la generación de riqueza y apoyar emprendimientos productivos mediante la búsqueda de financiamiento.

“Este conjunto de ejes busca que la vinculación sea reconocida como la cuarta misión de la universidad, sumándose a la docencia, a la investigación y a la extensión”, añadió Damiani, en diálogo con La Nueva.

Luego de pasar por un extenso proceso de auditorías de acuerdo con lo establecido por la norma ISO 9001, el certificado internacional fue emitido por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). La notificación llegó la primera semana de este junio a la sede de la Universidad Nacional del Sur.

En la imagen principal del artículo aparece el equipo de la FUNS: Daniel Damiani (izq.), Mónica Cilia, Pablo Guelli, Carolina Velázquez, Marcelo Giacomolli, Evangelina Casteletta (gerenta), Nora Rodríguez, Vanesa Oglioli y José María Suárez.

—¿Qué significa para la FUNS haber alcanzado la certificación ISO 9001?

—Es la culminación de un proceso que arrancó prácticamente en la pandemia. Ese parate nos dio tiempo para reflexionar sobre hacia dónde queríamos ir. Y decidimos que, a fin de captar más actividad de vinculación para la universidad, debíamos ofrecer una garantía de nivel internacional.

“La norma ISO 9001 nos encuadra en un estándar mucho más alto de registro y control. No buscamos cobrar más por nuestro trabajo, sino aumentar y complejizar la actividad, atrayendo a más actores al ecosistema de vinculación”.

“Trabajamos un año y medio revisando procedimientos y redactando manuales con el apoyo total del personal. El certificado, entregado el último 9 de junio, avala que nuestras gestiones son confiables, auditables y transparentes”.

—¿Cómo impacta esta certificación en el trabajo diario de la administración de recursos?

—Nuestra misión principal es administrar fondos que no nos pertenecen: subsidios para investigadores y recursos de convenios con empresas. Por eso, quien nos confía su dinero debe tener la seguridad de que se maneja correctamente.

Vínculo con la sociedad

—¿Qué rol debe jugar la universidad en el proceso productivo actual?

—Creemos que el vínculo con la sociedad debe ser mucho más fuerte. La tendencia mundial es que las universidades se involucren directamente en la generación de riqueza basada en el conocimiento. Debemos apostar a la creatividad de los alumnos, apoyar ideas y buscar financiamiento para emprendimientos productivos. En una sociedad del conocimiento, el saber es vital para el desarrollo.

—Ante la escasez de recursos económicos, ¿de qué manera ayuda tener un plan definido?

—En épocas durísimas como la que atravesamos, donde los recursos son escasos, el plan simplifica la vida: nos permite aplicar el dinero en función de objetivos claros y no en una repentización continua.

“Además, hemos crecido en la administración de donaciones con cargo de empresas o particulares para fines sociales. Para que alguien de afuera confíe recursos para la comunidad, debemos mostrar una administración sana y profesional. En tal sentido, la certificación ISO 9001 es nuestra mejor carta de presentación”.