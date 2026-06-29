Lo acusaron de abuso y ahora un padre busca revincularse con su hijo tras ser declarado inocente

Después de 6 años de una lucha procesal desgastante, y 10 días de un intenso juicio por jurados, un hombre fue declarado no culpable de haber abusado de su hijo y ahora busca reconstruir el vínculo entre ambos, que se cortó durante la pandemia.

Se trata de L.G. (no se lo identifica para preservar al niño) quien es fundador de la ONG Crianza Sana, que justamente combate la obstrucción de vínculos, la manipulación infantil y las falsas denuncias en contextos de divorcios conflictivos (como el que él atravesó).

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La denuncia de su exmujer se formalizó durante la pandemia, cuando su hijo tenía poco más de 3 años de edad.

El hombre, aunque nunca estuvo detenido, fue imputado formalmente de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la UFIJ Nº 4 avanzó con la causa y llevó a L.G. a juicio, pese a que él siempre proclamó su inocencia.

En los últimos días, el jurado popular, por unanimidad, consideró al acusado no culpable, con lo cual quedó desvinculado de la causa penal.

"Bloquearon el vínculo"

El abogado Julio Alonso, quien asesoró legalmente a L.G. junto con su colega Patricia Anzoátegui, reconoció estar "muy feliz" por el resultado y aseguró que el desafío próximo es que el hombre pueda revincularse con su hijo.

"El sistema judicial y la familia materna bloquearon ese vínculo, tanto de él como de toda la familia paterna con el chico", reconoció Alonso.

"La gravedad de esto es que al chico se lo trató como abusado, cuando no lo era, y a él se lo juzgó como si fuese culpable y quedó demostrado que todo el relato era falso", agregó.

Sin embargo, el imputado quedó "desterrado psicológicamente, socialmente y hasta económicamente".

El abogado cuestionó la labor de "las psicólogas de familia" que tomaron parte del debate, al afirmar que admitieron que no podían profundizar la investigación "porque no dan abasto".

"Ahí es donde se producen los casos Lucio (Dupuy, a quien mataron a golpes en Santa Rosa) o Ángel (López, asesinado en Comodoro Rivadavia). Se olvidan del niño. Y pasa con un montón de casos. Se trata con liviandad a los niños. Se prioriza el género antes que la niñez", sostuvo Alonso.

El abogado consideró este caso como "Crónica de una falsa denuncia anunciada, cuando la acusación es un arma y el niño es territorio en disputa".

"Fue un juicio intenso, técnico, humano y profundamente exigente. Reivindicamos que la defensa también es justicia y que la presunción de inocencia no es una frase, es una garantía", cerró Alonso.