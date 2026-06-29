Bahía Blanca, otra vez entre las ciudades más frías de la Argentina

La ciudad se encontró esta mañana entra las más frías del país, al registrar sobre las 7 una temperatura de -0.9 ºC.

A esa hora, en Bahía Blanca la sensación térmica era de -4.7 ºC, también una de las más bajas de la Argentina.

Malargüe, en Mendoza, lideró el ranking ofrecido por el Servicio Meteorológico Nacional, con -5.4 ºC.

A continuación se ubicaron Maquinchao (-5.2 ºC), Villa Reynolds (-5.2 ºC), La Quiaca (-3.9 ºC), Puerto Madryn (-2 ºC), San Juan (-1.3 ºC), San Rafael (-1.1 ºC) y Trelew (-1 ºC) hasta llegar a Bahía, en la novena posición. El top ten se completó con San Carlos de Bariloche (-0.8 ºC).

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De acuerdo al informe local de Satelmet, para este lunes se espera una jornada con temperaturas bajas y precipitaciones ocasionales, y la temperatura máxima alcanzará los 11 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío y nuboso con ocasionales precipitaciones, mejorando con soleados; el viento será moderado del sudoeste y la visibilidad será buena.

En la tarde, el tiempo será frío con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad moderada del sudoeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

La noche, en tanto, será nubosa e inestable. Se estima para medianoche una temperatura de 6 grados centígrados.