Las obras que impulsa la Provincia ante la amenaza de El Niño

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Las señales que llegan desde los principales centros meteorológicos internacionales encendieron las alarmas. Los pronósticos indican una alta probabilidad de que durante los próximos meses se desarrolle un nuevo episodio de El Niño, un fenómeno climático asociado a lluvias intensas, inundaciones y alteraciones de temperatura en amplias regiones del planeta.

Ante ese escenario, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó un Plan de Gestión del Riesgo Climático que contempla una inversión de 1,3 billones de pesos destinada a fortalecer la prevención, la respuesta y la adaptación frente a eventos meteorológicos extremos.

La iniciativa adquiere especial relevancia para Bahía Blanca, una ciudad que todavía atraviesa el proceso de reconstrucción y aprendizaje tras la tragedia climática sufrida este año, considerada una de las más graves de su historia reciente.

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"Existe información que hoy nos brinda el panel de cambio climático y organismos especializados que advierten sobre probabilidades absolutamente ya muy ciertas de que la región atraviese un evento extremo vinculado a El Niño en los próximos meses", sostuvo el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, durante la presentación del programa.

Según explicó el funcionario, el plan fue diseñado a partir de escenarios climáticos que prevén un aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, una tendencia que los especialistas vinculan al calentamiento global y a la creciente vulnerabilidad de los sistemas urbanos frente a lluvias extraordinarias.

En el centro de la planificación

Entre las obras destacadas por la Provincia figura la refuncionalización integral y sostenible del Canal Maldonado, considerada una intervención estratégica para mejorar la capacidad de drenaje y escurrimiento de Bahía Blanca.

La inclusión de esta obra dentro del plan provincial refleja la importancia que adquirió la ciudad en la agenda de adaptación climática bonaerense luego de los severos daños provocados por las inundaciones.

Katopodis mencionó específicamente "la ampliación del Canal Maldonado en Bahía Blanca" entre las principales acciones estructurales previstas junto con obras en las cuencas de los ríos Reconquista, Luján y Salado, además de proyectos de defensas costeras en distintos puntos del territorio provincial.

Para los especialistas en gestión ambiental, estas intervenciones representan mucho más que obras hidráulicas. Constituyen herramientas de adaptación frente a un contexto climático cada vez más impredecible, donde los sistemas de drenaje diseñados décadas atrás suelen resultar insuficientes frente a precipitaciones excepcionales.

Uno de los pilares del plan apunta a fortalecer la capacidad de anticipación. Para ello se reforzarán los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y los mecanismos de coordinación entre organismos provinciales y municipios.

Entre las herramientas previstas se encuentran el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), el Comité de Gestión de Riesgo y Emergencia (CORE), la Mesa de Riesgo Hídrico y los informes técnicos elaborados por la Autoridad del Agua sobre humedad del suelo y precipitaciones acumuladas.

El objetivo es detectar situaciones críticas con mayor anticipación y mejorar la toma de decisiones ante posibles emergencias.

El programa también contempla acciones preventivas de menor escala pero fundamentales para reducir riesgos.

Entre ellas figuran tareas de limpieza y mantenimiento de arroyos, reparación de caminos afectados por anegamientos y planes de contingencia para afrontar olas de calor, garantizando el acceso al agua potable y la continuidad del suministro eléctrico ante eventuales interrupciones.

Desde una mirada ambiental, estas medidas responden a una tendencia que los expertos consideran irreversible: la necesidad de que las ciudades incorporen criterios de resiliencia climática en su planificación.

La mayor parte de los recursos estará destinada a obras estructurales.

El plan prevé 135 intervenciones y siete estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras, con una inversión cercana a los 285 mil millones de pesos. A ello se suman diez proyectos orientados a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario frente a inundaciones y sequías por otros 245 mil millones.

La Provincia remarcó que la estrategia busca no sólo responder a emergencias sino también reducir los impactos económicos, sociales y ambientales que generan los eventos extremos.

El desafío del nuevo clima

Los registros históricos muestran que los eventos de El Niño de gran intensidad son poco frecuentes. Desde que existen mediciones sistemáticas sólo se identificaron tres episodios de magnitud excepcional: 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Sin embargo, los especialistas advierten que el cambio climático está modificando los patrones meteorológicos tradicionales y aumentando la probabilidad de lluvias extremas en períodos cortos de tiempo.

En ese contexto, Bahía Blanca aparece como uno de los principales laboratorios de adaptación climática de la provincia. La reconstrucción posterior a la inundación y la refuncionalización del Canal Maldonado representan no sólo una respuesta a una emergencia reciente, sino también una apuesta a preparar la ciudad para un escenario donde los fenómenos extremos podrían dejar de ser excepcionales y convertirse en parte de una nueva normalidad.