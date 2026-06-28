"Había que jugar con la seriedad que amerita la historia de la Selección", dijo Lautaro

Lautaro Martínez anotó su primera gol en los 90 minutos de un Mundial, en la victoria de la Selección Argentina ante Jordania por 3 a 1 en el cierre del Grupo J del Mundial 2026.

Sabiendo que ya había clasificado como primero, el combinado nacional aprovechó el partido de hoy para rotar algunos de sus titulares y darle descanso pensando en los 16avos de final.

"Lo importante era afrontar este partido con la seriedad que amerita la camiseta y la historia de la selección, era un test para todos. Pudimos ganar y eso es lo que cuenta", remarcó el bahiense, quien anotó el 2 a 0 parcial de penal.

Debido a esta rotación, hoy hicieron el debut varios jugadores en un Mundial, algo a lo que también se refirió el capitán del Inter.

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"Es importante, muy contento por ellos, los felicito a todos. Trabajamos de la mejor manera para llegar a este Mundial", dijo.

Por último, habló sobre el partido de 16avos de final, donde Argentina enfrentará a Cabo Verde, una de las sorpresas de la competencia.

El duelo se jugará el viernes, desde las 19, en Miami.

"Todos los partidos son muy difíciles tenemos que afrontarlo con la seriedad que corresponde, va a ser duro", avisó el Toro.

"Con mucha ilusión ellos, con muchas ganas como nosotros, va a ser un partido lindo en un ambiente que nos sentimos muy cómodos porque ganamos ahi la Copa América. Ahora a descansar y pensar en lo que viene", recordó Lautaro en relación al triunfo ante Colombia con gol suyo.