"Ahora se viene lo bueno", avisó Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Jordania
La Selección se medirá ante Cabo Verde el viernes, desde las 19, por los 16avos de final.
Lionel Scaloni habló con la programación oficial, tras el triunfo de Argentina ante Argelia en el cierre del Grupo J del Mundial 2026.
"Buscamos que los chicos tengan minutos, se lo merecen porque han hecho un buen partido. Eso es importante para nosotros", remarcó el DT en relación a las variantes que presentó el equipo, tras ya estar clasificados como primero.
En ese sentido, el orientador nacional se refirió a la particular posición en la que jugó Exequiel Palacios, quien ocupó el lateral derecho.
"Dan una mano al equipo, lo necesitábamos porque no queríamos arriesgar a Nahuel (Molina) y Gonzalo (Montiel), son posiciones difíciles y Pala nos dios un mano y sabemos que puede estar ante un eventual problema", remarcó.
Con el "1" asegurado, la albiceleste se impuso esta noche por 3 a 1, con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez (de penal) y Lionel Messi.
"Me pone contentos sobre todo lo de Lo Celso, que no había podido estar en Qatar, Lautaro que no había hecho gol y el gol de Leo... Contento y ahora se viene lo bueno", cerró el DT.