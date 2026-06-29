Agenda, día 18: ¡qué lunes! Juega Brasil, Alemania y mucho más
Se disputarán tres partidos de 16avos de final.
Con tres atractivas propuestas y dos selecciones campeonas del mundo continúan hoy los 16avos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
Los partidos de hoy irán desde las 14, con Brasil saliendo a la cancha, y el último irá a las 22.
Esta es la agenda del día
*16avos de final
*Brasil vs Japón
-Hora: 14
-Estadio: NRG Stadium (Houston)
-Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
-TV: Telefé, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN y DSports
*Alemania vs Paraguay
-Hora: 17.30
-Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)
-Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DAZN y DSports
*Países Bajos vs Marruecos
-Hora: 22
-Estadio: Estadio BBVA (Guadalupe)
-Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
-TV: TeleCentro 4K, Paramount+, DAZN y DSports