Agenda, día 18: ¡qué lunes! Juega Brasil, Alemania y mucho más

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Con tres atractivas propuestas y dos selecciones campeonas del mundo continúan hoy los 16avos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Los partidos de hoy irán desde las 14, con Brasil saliendo a la cancha, y el último irá a las 22.

Esta es la agenda del día

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*16avos de final

*Brasil vs Japón

-Hora: 14

-Estadio: NRG Stadium (Houston)

-Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

-TV: Telefé, Mitelefe.com, Paramount+, DAZN y DSports

*Alemania vs Paraguay

-Hora: 17.30

-Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)

-Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DAZN y DSports

*Países Bajos vs Marruecos

-Hora: 22

-Estadio: Estadio BBVA (Guadalupe)

-Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

-TV: TeleCentro 4K, Paramount+, DAZN y DSports