Aerolíneas Argentinas envió un avión carguero y un vuelo con brigadistas a Venezuela

Aerolíneas Argentinas realizó dos vuelos especiales con destino a Valencia, Venezuela, como parte del operativo de ayuda humanitaria organizado por el Gobierno Nacional.

El primero de los vuelos partió anoche a las 22 horas con 75 brigadistas a bordo y equipamiento destinado a la asistencia en la zona afectada.

La operación se completó con un avión carguero, que despegó a la medianoche, transportando insumos y material específico para el despliegue en territorio venezolano.

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Para esta misión, la compañía dispuso recursos técnicos y logísticos especialmente orientados al traslado de personal especializado y carga sensible, en coordinación con los requerimientos establecidos para la emergencia.

Entre ambos vuelos, Aerolíneas Argentinas trasladó 25 toneladas de equipos de rescate y emergencia, poniendo a disposición su capacidad operativa para colaborar con las acciones de asistencia humanitaria. (NA)