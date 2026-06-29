Facundo Campazzo y las situaciones duras que Argentina transformó en motivación

Argentina visitará el jueves a Uruguay en Montevideo y el domingo a Panamá por la tercera ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2027.

Mientras tanto, continúa con su preparación, siendo el principal referente Facundo Campazzo.

"Estando acá, en el día a día con tus compañeros, entrenando y pensando en los objetivos que vienen, automáticamente cambias el foco y pensás en lo que tenemos por delante", aseguró el cordobés.

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Asumir el recambio, amortiguar los golpes y el reinventarse al mismo tiempo fortalecieron a este grupo.

"Vivimos situaciones duras. Todo eso lo transformamos en motivación para volver a poner a Argentina en un Mundial", aseguró el jugador de Real Madrid.

"Ya de por sí venir a la Selección es una motivación enorme. Pero todo lo que vivimos -resaltó- nos unió mucho y nos impulsó a estar presentes, mantener el compromiso de siempre y trabajar por un objetivo tanto a corto como a largo plazo"

Además, destacó la continuidad de una cultura que atraviesa generaciones:.

"Cuando era más chico veía cómo los referentes venían cada vez que podían. Hoy el calendario lo hace más difícil, pero las ganas de estar siguen intactas. Ver a los más grandes y a los más jóvenes con la misma emoción por representar a la Selección es muy importante para el grupo", aseguró.

Respecto del presente del equipo, el capitán sostuvo que el plantel ya atraviesa la etapa final de construcción de su identidad.

"Tenemos recursos para anotar y todavía nos seguimos conociendo, pero ya venimos de un proceso largo. Hay una base de jugadores jóvenes que viene trabajando junta desde hace tiempo y eso nos permite seguir creciendo", explicó.

"Desde el primer día Pablo (Prigioni) nos marcó que nuestra defensa tiene que ser nuestro ADN. Hay cosas que en ataque no siempre podés controlar, pero la actitud, la intensidad y el compromiso defensivo sí dependen de nosotros. Eso es lo que no se negocia y desde ahí se construye todo", señaló.

Cómo sigue

Argentina, con un récord de 3-1, ocupa el segundo lugar del Grupo D detrás de Uruguay (4-0), mientras que Panamá (1-3) y Cuba (0-4) completan la tabla.

Los tres mejores avanzarán a la segunda fase de los Clasificatorios, donde se cruzarán con los clasificados del Grupo B.

"Lamentamos mucho la derrota contra Uruguay en casa, pero ahora tenemos una revancha. Son dos partidos muy importantes y no tenemos margen para relajarnos. Uruguay es un rival duro y tenemos que imponer nuestro ritmo, corregir los errores que cometimos aquella vez y sostener la intensidad defensiva durante todo el partido", concluyó. (Fuente: CABB y La Nueva).