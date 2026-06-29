Por obras de ABSA, el servicio de agua se verá afectado en Villa Mitre y Kilómetro 5

Aguas Bonaerenses SA (ABSA) comunicó esta mañana que los trabajos inicialmente anunciados para la jornada de hoy en la intersección de las calles Brasil y Almafuerte serán ejecutados este jueves. Los mismos corresponden a las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca.

Como consecuencia de estas tareas, se afectará con baja presión el servicio de agua en el barrio Kilómetro 5.

En tanto, mañana martes, se realizarán tareas en calle XX de Septiembre y Falucho, afectando el suministro de agua en la zona del barrio Villa Mitre.

En ambos casos, ABSA solicitó a los usuarios a cuidar las reservas domiciliarias de agua y destinarlas sólo a consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.