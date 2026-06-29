Advierten por un incremento de casos en Bahía de recién nacidos con intoxicación por cocaína

La referente de Hogares de Belén, Belén Gullacci, advirtió sobre un preocupante aumento de bebés que ingresan a la institución tras haber estado expuestos al consumo de drogas durante la gestación o presentar enfermedades como sífilis prenatal.

En diálogo con Panorama, por LU2, la coordinadora sostuvo que "de los últimos once bebés que tenemos, cinco seguro han entrado en la misma situación", en referencia a casos relacionados con el consumo de sustancias por parte de sus madres.

"Las adicciones están hace mucho tiempo, es el factor común de todos los casos, pero así de esta manera se ve un poco más desde hace un año", afirmó.

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Gullacci explicó que, antes de llegar a los hogares, los recién nacidos reciben atención en los hospitales, donde son estabilizados y tratados por equipos médicos. "La labor de los hospitales hoy por hoy está colaborando mucho con eso, así que en el momento de ir a buscarlos ya eso pasó", señaló.

No obstante, reconoció que en ocasiones anteriores algunos bebés llegaron con síntomas de abstinencia, situación que demandó cuidados especiales durante los primeros días de alojamiento.

La referente de Hogares de Belén, un programa de Bahía Blanca que abriga a bebés de 0 a 3 años en situación de abandono o vulnerabilidad de derechos, describió el panorama como una muestra de "extrema vulnerabilidad". "Para que un bebé sea sacado de su seno familiar tiene que pasar algo tremendo, y esto es lo que sucede. Es terrible lo que están haciendo las drogas hoy por hoy", sostuvo.

Respecto de las posibles secuelas en los menores, indicó que las consecuencias solo podrán evaluarse con el paso del tiempo. "A veces es poquito y se sortea un poco más fácil, pero después el tiempo dirá todo. Yo calculo que en algo debe impactar", expresó.

Además, consideró que detrás de estas situaciones existe un fuerte componente social y económico. "Son víctimas de víctimas. Es una cadena en la que los padres ya vienen vulnerados y así se sigue transmitiendo de generación en generación", afirmó.

En ese contexto, destacó la tarea de las familias de acogimiento, aunque reconoció que cada vez resulta más difícil conseguir personas dispuestas a recibir a los niños.

"El material humano es lo que más nos cuesta conseguir. Estamos siempre al límite", señaló. Y agregó: "Siempre aparece alguien que levanta la mano, porque es un grupo maravilloso, pero es lo que más nos cuesta".

Quienes deseen colaborar o interiorizarse sobre el programa de familias de acogimiento pueden comunicarse con Hogares de Belén a través de su cuenta de Instagram (@hogaresdebelenbb) o al teléfono 291-4265033.