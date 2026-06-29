Micaela Levaggi la sigue rompiendo: doble medallista panamericana y pasaje a Lima 2027

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El fin de semana se desarrolló en Medellín, Colombia, el Campeonato Panamericano de Mayores de atletismo con la participación de más de 700 deportistas de 30 países, incluyendo 13 de la Argentina.

El evento, categoría “A” de World Athletics, otorgó plazas directas a los ganadores de cada prueba para los Juegos Panamericanos Lima 2027, además de su prestigio continental.

Una fue lograda por la mediofindista Micaela Levaggi, una de las mejores exponentes del deporte nacional en la actualidad. La marplatense se quedó con la medalla de oro en los 3000 metros con obstáculos, pese a la limitada experiencia en la prueba.

Además, alcanzó la medalla de plata en los 1500 metros llanos, especialidad en la que cuenta con el título sudamericano (Mar del Plata 2025) e iberoamericano (Lima 2026) y modalidad en la que estableció el récord argentino (4:09.76) en su debut mundialista en Tokio 2025.

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"No puedo pedir más de este campeonato. Si tuviera que decir una sola cosa que me faltó, fue el abrazo con mi entrenador Leonardo Malgor al llegar, que me acompañó en cada momento desde el primer torneo en 2011", mencionó Levaggi.

"Hace unos días me avisaron que entré al sistema Enard y en julio empezaría a tener el beneficio de esta beca. Esto, como todo, será para seguir creciendo. Estamos pasito a pasito por buen camino hacia el gran objetivo, los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028", añadió.

También se quedó con la medalla de oro y la plaza para Lima 2027 Matías Reynaga, quien se impuso en los 5000 metros con un tiempo de 14:30.53. El salteño logró además la de bronce en los 10 000 metros, con 31:14.04.

En esta útima distancia, Nélida Peñaflor también fue bronce con 34:45.14.

A continuación, los resultados más destacados:

Micaela Levaggi

1º - 3000 metros con obstáculos (9:46.90); seguida por la peruana Verónica Huacasi (10:01.57) y la mexicana Sabrina Salcedo (10:16.69).

2º - 1500 metros llanos (4:24.14); detrás de la cubana Dailys Cooper (4:22.72) y delante de la ecuatoriana Carmen Alder (4:25.28).

Nélida Peñaflor

3º - 10 000 metros llanos (34:45.14); detrás de la guatemalteca Viviana Aroche (34:41.95) y la ecuatoriana Mary Zeneida Granja (34:42.90).

Matías Reynaga

3º - 10 000 metros llanos (31:14.04); precedido por el ecuatoriano Luis Miguel Masabanad (29:45.06) y el mexicano Michael Terán (30:46.87).

1º - 5000 metros llanos (14:30.53); seguido por el colombiano Carlos Andrés San Martín (14:46.00) y el mexicano Iker David Sánchez (14:49.25).

Diego Lacamoire

4º - 1500 metros llanos (3:46.26).

María Florencia Lamboglia

7º - 400 metros llanos (52.78).

Elián Larregina

8º DNF - 400 metros llanos.

Juan Ignacio Ciampitti

4º - 200 metros llanos (20.42).

Daniel Londero

7º - 200 metros llanos (20.58).

Bruno De Genaro

8º - 400 metros con vallas (52.54).

Lucas Villegas, Juan Ignacio Ciampitti, Daniel Londero y Tomás Villegas

5º - Posta 4x100 masculina (39.18); estableciendo un nuevo récord nacional.

Agustín Nahuel Pinti, Florencia Lamboglia, Elián Larregina y Noelia Anahí Martínez

4º - Posta 4x400 metros mixta (3:17.55).

Joaquín Gómez

6º - Lanzamiento del martillo (73.38 m.)