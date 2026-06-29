Panamericano de tiro con arco: "Los resultados así son duros de procesar", señaló Nikolajuk

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

"Como siempre los resultados así son duros de procesar con todo lo que hice para llegar acá y que termine muy por debajo de los demás competidores".

Las palabras corresponden a Iván Nikolajuk, arquero del Circulo Bahiense que hasta el fin de semana disputó el Panamericano de tiro con arco en Tlaxcala, México.

El rionegrino viajó con el objetivo de alcanzar la plaza para los Juegos Panamericanos Lima 2027 (había una sola en disputa) y, tras una muy buena clasificación, quedó afuera en el primer cruce eliminatorio.

"No me salen tantas palabras para describir como terminé este torneo, me quedé muy conforme con la clasificación, terminando entre los diez mejores con 704 puntos, fuera de eso no me quedé nada conforme con las eliminatorias, terminé 24° en el Panamericano y lejos de poder ganar la plaza a los Juegos Panamericanos", analizó.

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Iván había finalizado décimo en la tirada clasificatoria, gracias a las dos tandas de 351 y 353 puntos respectivamente (hizo 27 X y 29 diez). No obstante, tras un bye en la primera ronda, gracias a semejante clasificación, cedió en los dieciseisavos de final por 147 a 143 con el guatemalteco Esteban Tillit Gutiérrez. Allí, tiró 29-30-29-28-27. Fue 24º en la general y 8º en el ranking por la clasificación a Lima 2027.

"Cada vez parece que aparecen cosas nuevas para seguir trabajando y que no termina más, ojalá podamos volver a subirnos al podio en los próximos eventos. Muchas gracias a mis patrocinadores y a toda la gente que me apoya en este proceso", completó el nacido en General Conesa.

En total, Argentina compitió con diez arqueros en Tlaxcala.

El olímpico Damián Jajarabilla, referente del recurvo masculino, finalizó 15º. En la misma modalidad, la bahiense Wanda Arca, radicada en Neuquén, ocupó la 31º posición; mientras que Oriana González Vargas fue 29º y Alma Pueyo, 24º. No obstante Pueyo logró la clasificación a los Juegos Panamericanos por ser 4º en ese apartado.

En compuesto también compitieron Lucas Garcés (24º) y María Eugenia Briozzo (17º), mientras que en barebow lo hicieron Denis Castellanos (campeón), Dante Martínez (7º) y Fernando Tabella (5º), sobre apenas siete participantes.

La única modalidad por equipos en la que Argentina compitió fue en recurvo femenino, gracias a la presencia de Arca, González Vargas y Pueyo (7º).

En tanto, Nikolajuk también compitió en equipos mixtos junto a Briozzo (prueba que no otorgaba cupos para los Juegos Panamericanos), siendo 5º.

Concluído el Panamericano, los arqueros tendrán por delante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde también habrá posibilidades de clasificación a Lima 2027.