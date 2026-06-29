Los docentes bonaerenses anunciaron un nuevo paro: este martes no habrá clases en la Provincia

Cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunciaron la realización de un paro provincial de 24 horas para este martes, por lo que una vez más los establecimientos educativos públicos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida.

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) en reclamo de una urgente recomposición salarial, una nueva convocatoria a paritarias y respuestas frente al incremento de los episodios de violencia en las instituciones educativas.

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A través de un comunicado, las organizadores señalaron que la decisión se llevará adelante “en rechazo a la situación crítica que atraviesa la educación en la provincia de Buenos Aires".

La medida también incorpora reclamos vinculados al financiamiento del sistema educativo, con especial énfasis en el rechazo al "desfinanciamiento de la educación técnica", además de la exigencia de garantizar las prestaciones de IOMA para los trabajadores y jubilados del sector.

El paro representará la decimoquinta interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, ya que el Suteba Bahía Blanca realizó medidas de fuerza los días 2 de marzo, 3 de marzo, 9 de marzo, 10 de marzo, 17 de abril, 21 de abril, 29 de abril, 7 de mayo, 12 de mayo, 20 de mayo, 9 de junio y 18 de junio, en tanto que la Sección Educación de ATE llevó adelante una huelga de 48 horas entre el 24 y 25 de junio.