En la hora, Brasil lo dio vuelta, le ganó a Japón 2 a 1 y está en octavos

Con un gran segundo tiempo, Brasil derrotó a Japón 2 a 1 y avanzó a los octavos de final del Mundial.

El elenco asiático sorprendió poniéndose en ventaja a los 29 minutos, con una gran contra de Kaishu Sano tras una mala entrega de Danilo.

En el complemento, el Scracht salió con todo y logró llegar a la paridad con un cabezazo de Casemiro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y en tiempo de descuento, Gabriel Martinellile dio el triunfo al elenco sudamericano con una buena definición.

El cotejo se jugó en el NRG Stadium (Houston), con arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

Brasil se medirá en octavos con el ganador de la llave Costa de Marfil-Noruega, que se miden mañana a las 14.