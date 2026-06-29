Fútbol femenino: quedaron definidas las semifinales del Apertura femenino de la Liga del Sur

Con la disputa de la 14ª y última fecha de la fase regular, el Torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga del Sur definió los cruces de semifinales en Primera División A, donde los cuatro mejores equipos buscarán el pase a la gran final.

El líder STMBB cerró la etapa clasificatoria con una contundente victoria por 4 a 1 sobre La Armonía. Victoria Nervi, con dos goles, fue la figura del encuentro, mientras que Luján Díaz e Ivana Lindstrom completaron la cuenta. Para las locales descontó Briana Gallardo.

Por su parte, Villa Mitre protagonizó la goleada de la jornada al imponerse por un categórico 12 a 0 frente a AEC. Dana Ramos marcó tres tantos, Sol Menéndez Perrone, Morena Bouven y Jessica Mella aportaron dos cada una, mientras que Paola Melgarejo, Cinthia Quiroga y Vera Moggia completaron el resultado.

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En otros encuentros, Tiro Federal venció 3 a 0 a Bella Vista con un triplete de Abril Sáenz y Libertad derrotó 2 a 0 a Sporting gracias a los goles de Antonella De Vega y Jazmín Reyes.

Con estos resultados quedaron confirmadas las semifinales de Primera División A, que se disputarán el próximo fin de semana:

-STMBB (1°) vs. AEC (4°).

-Tiro Federal (2°) vs. Villa Mitre (3°).

En Primera B

En la segunda categoría también se completó la 14ª fecha. Huracán superó 2 a 0 a Sansinena con dos goles de Keila Iglesias; San Francisco venció 1 a 0 a Pacífico de Cabildo gracias al tanto de Elena Spinucci; SPIQPyA derrotó 1 a 0 a Rosario Puerto Belgrano con un gol de Cintia Saavedra y Estrella de Oro dio la sorpresa al imponerse 2 a 1 sobre Olimpo con un doblete de Luana Anfossi. El tanto aurinegro fue convertido por Paloma Dambolena.

Liniers tuvo fecha libre.

Además, en Tercera División A también quedaron definidos los cruces de semifinales:

-Tiro Federal (1°) vs Bella Vista (4°).

-Villa Mitre (2°) vs STMBB (3°).

El próximo fin de semana comenzará la etapa de playoffs, que definirá a los campeones del Torneo Apertura en las distintas categorías del fútbol femenino de la Liga del Sur.