Natación: Uno Bahía Club se quedó con la tercera fecha del Torneo Federados ADASBA 2026

Uno Bahía Club fue el mejor equipo de la tercera fecha del Torneo Federados ADASBA 2026, al finalizar en el primer puesto de la clasificación general por equipos con 1.202 puntos, demostrando un claro dominio a lo largo de las tres jornadas de competencia en el complejo H2O bahiense.

En el segundo lugar se ubicó el anfitrión H2O, que reunió 1.065 puntos, mientras que el podio lo completó el Club Olimpo de Bahía Blanca, con 607,50 unidades.

Más atrás finalizaron Círculo Italiano de Villa Regina (448 puntos), Club Villa Mitre (397), Sportsman Club de Choele Choel (340), Club Amigos de Villa Luro (304) y Club Atlético Independiente (295,50).

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Completaron la clasificación Médanos Verdes (151 puntos), Club Villa Congreso de Viedma (106) y la Municipalidad de Monte Hermoso (40).

La tercera fecha del calendario de ADASBA reunió a representantes de distintas instituciones de la región.

El certamen dejó como saldo un total de 4.956 puntos distribuidos entre los once equipos participantes, reflejando un alto nivel de competencia y una destacada participación de los clubes en cada una de las pruebas.