En pleno Mundial, Nico Ihitz se vuelve a ilusionar: “Es una bendición jugar otra vez en la Primera Nacional”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Aunque viene entrenando desde hace casi un mes, el club Ciudad Bolívar recién hizo oficial esta semana la incorporación de los dos refuerzos para la segunda rueda del torneo de la Primera Nacional, y uno de ellos es el lateral bahiense Nicolás Ihitz.

Al tercer día de rescindir contrato con Santamarina de Tandil, donde apenas disputó 5 encuentros en la presente edición del Federal A, Nico recibió el llamado de Diego Funes, actual entrenador del conjunto bolivarense, que lo conocía por haber sido asistente técnico de José María Martínez en Alvarado de Mar del Plata, donde el zurdo de nuestra ciudad estuvo en la temporada 2022-23.

Después de defender la casaca del “Torito”, volvió a Villa Mitre y a principio de 2025 voló a una nueva aventura en la B Nacional, a San Miguel, que había armado un equipo repleto en nombres y jerarquía para pelear el ascenso a la máxima divisional del fútbol argentino.

Estuvo un semestre y regresó a la Villa, y el 2026 lo empezó con aires serranos incorporándose a Santamarina, aunque su paso por el aurinegro, donde hubo una espantada grande de jugadores, no fue como él lo esperaba.

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A días de cumplir 31 años, el ex Bella Vista, Olimpo y Sansinena asume un desafío más que importante en su regreso a la categoría, donde también vistió los colores de Estudiantes de Río Cuarto en la temporada 2021-22.

“Es un cambio grande y estoy listo para jugar cuando se reactive el campeonato (el 4 de julio, por la fecha 19 de la Zona A, su equipo enfrentará como local a Godoy Cruz)”, confesó el lateral-volante con gran poder de gol.

“Llegué a un gran club, que tiene aspiraciones de crecer y de mantenerse en la Primera Nacional”, activó Nico, que disputó su último partido en el Federal el domingo 19 de abril, empate 0-0 entre Villa Mitre y Sanatamarina en El Fortín.

Actualmente, Ciudad Bolívar se ubica sexsto en las posiciones de la Zona A y está ingresando al playoffs por el ascenso.

“Me tocó ver al equipo en los últimos dos partidos (derrotas ante Estudiante de Caseros y Morón) y hay mucho potencial, por eso me ilusiono con jugar, con que me tengan en cuenta para el próximo enfrentamiento”, cerró el “Loco” Ihitz.

El otro refuerzo que llegó al club celeste es Francisco Ilarregui, delantero, de 29 años, procedente de Argentinos Juniors.