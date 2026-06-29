Bahiense ya es finalista y L.N. Alem le cortó el invicto de visita a Napostá, por lo que habrá tercero

(Noticia en desarrollo)

Bahiense del Norte se convirtió en finalista del primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, venciendo como visitante a Pueyrredón, 63 a 62.

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Su rival lo conocerá el jueves, porque Leandro N. Alem empató la serie frente a Napostá, al que derrotó 97 a 92, en suplementario (86-86).

L.N. Alem (1)-Napostá (1)

Tremendo partido, eso fue lo que se vivió en el Daniel Lacunza, donde L.N. Alem preparó la fiesta con su gente y le salió redonda, porque, en suplementario le cortó el invicto de visitante con el que llegaba Napostá y forzó un tercer y definitivo juego: 97-92 (86-86).

Había clima de fiesta en la cortada, con una tribuna agregada, trompetas, banderas, papeles, tubos inflables, música, colorido y una muy buena animación que incluyó sorteos y participación de los más chicos de ambos lados. Un verdadero espectáculo.

Y a todo este marco, los protagonistas le dieron un gran juego, cargado de tensión y expectativa hasta el final, en una noche que terminó con un clima ideal a pesar de intenso frío.

Con todo este empuje el verdirrojo salió enchufado, activo atrás, estirando la defensa en todo el campo y doblando cada vez que Marcos Diel, agarraba la pelota.

Siempre intentando correr el local, cuando no pudo y ante la falta de gol a distancia (1-6 en t3 en el primer cuarto), Nahuel Amaya se encargó de atacar el cesto.

La visita asignó de movida a Carrizo y Alemañy sobre Wilson y Giménez, respectivamente, como en el primer juego, mientras que adelante repartió el juego y cerraron 21-22 el cuarto inicial.

En el segundo, entró bien Guerrero y Diel impuso presencia corriendo la cancha, sacando 6 de luz Napostá (33-27).

La salida de Heinrich le dio más libertad al venezolano Ríos en la pintura y esto, sumado a una muy buena defensa colectiva con cambios permanentes y dos triples consecutivos (Giménez-D'Annunzio), promediando el cuarto, le permitió al local estampar un parcial de 10-0: 37-33.

Los dos propusieron un juego físico, intenso, recurriendo mucho al 1x1 cuando ponían la pelota en el piso, aunque, ante una firme defensa, sacando ventaja con buenas lecturas al momento de jugar sin pelota.

Ríos, en una de sus mejores noches, fue la carta ofensiva de Alem, sumado a lo que generó Giménez, y Napostá con un par de bombas de Andrés y básicamente el juego de Diel terminó con ventaja el primer tiempo, 47-45.

Cuando iban 2m50 del complemento Diel cayó tras un lanzamiento y se fue dolorido de la rodilla izquierda, marcando el final del juego para él.

De todos modos, Napostá estuvo muy firme atrás, tuvo volumen de juego adelante rompiendo permanentemente y sacando 7 de luz.

Aunque Alem encontró respuestas en Ríos (10 puntos en el cuarto) y las faltas que sacó Wilson (6-6 en libres), a la vez que mantuvo su clásica defensa alta, recortó y cerró el cuarto con un triplazo de Amaya (68-68) y el pecho inflado.

En el último cuarto nunca se sacaron más de 2 puntos de diferencia.

Con 1m50 Andrés anotó 2 libres (83-84), en un ida y vuelta fallaron ambos y restando 1m03 Giménez, presionado por Depaoli, perió la pelota sobre el lateral.

Enfrente Napostá no aprovechó (tiros de Depaoli y Heinrich), en la devolución Wilson tambien falló y la pelota quedó para la visita, que terminó en bandeja de Carrizo, con 25 segundos, para escapar 86-83.

Alem repuso y fue Amaya quien le devolvió el sueño al local con un triple: 86-86, a falta de 17 segundos.

En la última ofensiva Carrizo se adueñó de la pelota, atacó y no pudo superar la defensa, fallando el lanzamiento.

Por marco y trámite el suplementario fue el regalo para todos los que se acercaron al Lacunza.

Ya con el cansancio encima, la quinta del venezolano restando 3m17 parecía que podía jugarle muy en contra al local. Pero no.

Heinrich anotó 1-2 en libres en la apertura del marcador en el tiempo extra (86-87), Desbat metió un triple (89-87) y Wilson estableció la máxima hasta ahí, 92-87, tras doble y falta, a falta de 2m36.

Depaoli convirtió con 1m55 (92-89), falló Desbat y lo empató Andrés con un triple: 92-92 a falta de 51 segundos.

Con decisión y personalidad insistió Desbat y clavó el triple: 95-92 restando 35 segundos, falló Guerrero, Wilson recibió falta (2-2 en t1), con 17 segundos (92-92) y Andrés erró el primer libre a falta de 10 segundos y tiró a fallar el segundo. Ya no había tiempo para la recuperación.

En definitiva, Alem se quedó con un partidazo, bien de playoffs, y se ilusiona con volver a festejar el jueves, de visitante, como ya lo hizo en las series anteriores ante Pacífico y Estrella.

L.N. Alem (97): N. Amaya (20), J. Wilson (17), E. Giménez (11), L. Desbat (17), E. Ríos (26), fi; S. D'Annunzio (6), M. Such y V. Scoppa. DT: Hernán Jasen.

Napostá (92): F. Depaoli (20), V. Carrizo (11), L. Alemañy (11), M. Diel (13), R. Heinrich (3), fi; P. Santiago (7), G. Andrés (15), N. Guerrero (10), G. D'Annunzio (2) y F. Germain. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: L.N. Alem, 21-22; 45-47 y 68-68.

Tiempo regular: 86-86

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Serie: 1-1.

Pueyrredón (0)-Bahiense (2)

Aunque llegó a ganar por 21 puntos y dominar con claridad la primera parte del juego, Bahiense del Norte debió defender la última bola para vencer a Pueyrredón, por 63 a 62 en el Vicente Palermo, y conseguir así el boleto a la final.

Un comienzo vertiginoso y bien intenso le sentó mejor al tricolor que con Augusto Lamonega jugando y haciendo jugar (terminó con 20 puntos y 6 asistencias) fue tomando de a poco las riendas del juego.

Mientras que logró hacerse fuerte atrá, adelante encontró variantes, primero con un par de bombas de Luengo (dos en el primer cuarto) y Roberson.

Luego, sumó con Hollender en la pintura y un par de aciertos de Lamonega en penetración y una bomba de Lozano, para estirar a 15 la diferencia (30 a 15), ante un Pueyrredón que no encontraba caminos confiables hacia el aro y estaba sumamente errático de larga distancia (1-11 al cierre del primer tiempo).

No obstante, el dueño de casa se sacudió el polvo reaccionando con un parcial de 8 a 0 y achicó la distancia antes de irse al descanso largo.

Aunque tres aciertos desde la línea de Guido Muzi, quien regresó hoy tras un problema en el ojo, que lo obligó a jugar con unos lentes de protección, aunque se lo notó incómodo y en su último ingreso a la cancha ya no lo usó, lo dejaron a Bahiense arriba por 15 de camino al vestuario: 39 a 24.

A eso, encima, Bahiense le sumó un gran inicio del tercer parcial estirando el buen pasaje a un 12 a 1, sin dejar reaccionar a su rival, mostrándose, pese a la diferencia, muy enfocado sobre todo en la zona defensiva y encontrando gol en distintas manos adelante.

Porque volvió a sumar de larga distancia con Lamonega y Lozano, más un doble y bonus del propio Augusto para armar dos veces la máxima de 21 (45 a 24 y 48 a 27) en el inicio del periodo.

Por sensaciones y diferencia en el tablero, todo parecía indicar un triunfo más holgado de Bahiense que, encima, mantuvo la diferencia de dos dígitos en todo el cuarto.

Pero eso no pasó, porque Pueyrredón demostró ser un muy buen rival y con el orgullo herido echó el resto para que la serie tuviera un tercer y definitivo partido.

Primero, el dueño de casa fue limando la desventaja desde la línea, porque forzando un juego físico fue hacia adentro y sacó foules y, sobre todo, puntos.

De la mano principalmente de Baeza, pero también con un triple de Sagasti que empezó la remontada, Purre levantó desde lo anímico y también en el juego, porque a eso le sumó mayor contracción defensiva y empezó a confundir a Bahiense.

Así las cosas, dos simples de Pisani (tras un rebote ofensivo) y un triple de Sagasti lo pusieron a 6 (53 a 47) en el amanecer del último cuarto.

Definitivamente, arrancaba otro minipartido dentro del partido.

Ahí Lamonega frenó la reacción con dos dobles en penetración seguidos y puso a Bahiense otra vez a 10, pero la levantada llegó hasta ahí.

Porque algunas decisiones algo apresuradas o tiros incómodos no le permitieron terminar de despegar al tricolor y Pueyrredón se repuso de nuevo.

Esta vez con un triple de Renzi y otro de Baeza, el albiazul se puso a sólo 3 unidades con 3m39s por jugar.

Un foul y doble de Lamonega hizo escapar a 6 otra vez a Bahiense y a eso le siguieron un par de tiros forzados por lado y el reloj fue corriendo, favoreciendo a la visita.

Un triple de Sagasti esquinado, tras asistencia de Agulló, dejó Pueyrredón a sólo un punto (63 a 62) con 51s en el reloj

Después no hubo más puntos, porque Luengo probó esquinado y falló y Hollender bajó dos rebotes ofensivos, pero Bahiense no pudo anotar.

Con 17 segundos, Pueyrredón tuvo la última tras el minuto pedido por Ariel Ugolini.

Ahí Baeza subió la bola y tras una cortina se la dejó a Renzi, quien intentó ir para dentro por el eje, pero se topó con una muy buena defensa de Hollender, quien saltó a la ayuda de Roberson, y le hizo perder el control de la pelota.

Luego de eso no hubo tiempo para mucho más y Bahiense terminó festejando a domicilio el boleto a semifinales, tras conseguir una trabajada victoria en el Palermo.

Pueyrredón (62): L. Baeza (11), N. Dulsan (11), G. Sagasti (13), N. Renzi (17), F. Ruiz (4), fi; P. Pérez Pavón, D. Carci, A. Agulló (4), M. Echarri y Gino Pisani (2). DT: Ariel Ugolini.

Bahiense del Norte (63): A. Lamonega (20), B. Lozano (8), S. Luengo (15), E. Roberson (3), J.P. Hollender (9), fi; G. Muzi (4), T. Bonivardo (4), M. Zanotto, J.C. Hoya y F. Ruggiero. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Pueyrredón, 11-17; 24-39 y 42-53.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Arcas y Juan Cruz Schernenco.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Serie: Bahiense, 2-0.