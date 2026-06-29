Se filtró un audio de Adorni que lo complica más: “Te voy a dar todo el soporte que necesites"

Tras su escandalosa salida del Gobierno de La Libertad Avanza, se filtró un nuevo mensaje de voz del ahora ex jefe de Gabinete Manuel Adorni dirigido al contratista Matías Tabar, a quien habría intentado influenciar antes de la declaración ante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

"Te tengo que hablar hace como 10 o 15 días. Este finde tengo que ir a Indio (Cuá), así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo", le decía el exfuncionario mileísta al contratista en un audio de WhatsApp grabado entre el 29 y el 30 de abril pasado.

"Obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites. Despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo lo que yo te pueda ayudar. Es una boludez, pero para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos", insistió Adorni, que para entonces ya estaba ostensiblemente preocupado por el avance de la investigación judicial sobre el origen de su inusitado crecimiento patrimonial.

En aquella declaración testimonial, Tabar reveló que las refacciones en la casa del country Indio Cuá que el entonces jefe de Gabinete le había encargado costaron 245.000 dólares en efectivo.

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Esa cifra puso en tela de juicio las explicaciones oficiales y elevó drásticamente el dinero no declarado que Adorni debía justificar.

Las reformas en cuestión incluyeron lujosos detalles como muebles a medida y una pileta climatizada con una cascada.

El contratista testificó que rechazó el ofrecimiento de "soporte" de Adorni tras asesorarse con abogados para evitar que pareciera el armado de una estrategia conjunta, dejando su teléfono celular a disposición de los investigadores.

En el mismo audio, tras ofrecerle ayuda para que "todos nos quedemos tranquilos", Adorni cambió drásticamente de tema para pedirle soporte técnico a Tabar porque estaba "desesperado" debido a un problema eléctrico con las térmicas y la bomba de la pileta de la casa. (con información de NA)