Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta a Adorni para comprar un monitor gamer

Avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este lunes declaró la directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, Laura Schiuma, y confirmó que le prestó su tarjeta de crédito al exfuncionario para comprar un monitor gamer de más de $2 millones.

El área al que responde Schiuma depende de la Jefatura de Gabinete. Este lunes ella se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py. La funcionaria fue citada como testigo luego de que la Justicia detectara que Adorni hizo distintas compras con tarjetas de crédito de terceros, la mayoría empleados de Vocería y de otras áreas que responden a jefatura de Gabinete.

Schiuma detalló que acordó con su entonces jefe que este le devolvería el dinero en efectivo. El equipo comprado fue un Samsung Odyssey Oled G8 y costó $2.185.000. La operación se registró el 19 de agosto de 2025, cuando Adorni aún no había sido designado jefe de Gabinete y percibía un sueldo de alrededor de 3,5 millones de pesos mensuales.

La citación a Schiuma llegó porque Justicia analizó informes bancarios de Adorni que pidió a distintas entidades. En este caso, el exjefe de Gabinete vinculó a su cuenta de Mercado Pago tarjetas de crédito de terceros, lo que permitió a los investigadores identificar las operaciones y los destinatarios finales de los bienes.

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La investigación detectó un patrón similar en otras compras realizadas con tarjetas de empleados de la misma área, como proyectores que fueron abonados con dos tarjetas pertenecientes a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública.

Esas adquisiciones se realizaron seis días antes que la del monitor. Ambas compras, cree la Justicia, tenían como destino equipar la casa de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

En los últimos días, Pollicita ordenó más medidas de prueba destinadas a reconstruir la evolución del patrimonio de Adorni, como el pedido a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) un informe técnico sobre la evolución patrimonial tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.

Ese estudio será una de las pruebas centrales de la investigación, ya que permitirá comparar los ingresos declarados con la evolución de sus bienes —entre los que se cuentan un departamento en Caballito, una casa en Indio Cuá y ahorros en pesos y en dólares— y determinar si existen inconsistencias que requieran mayores explicaciones.

Renuncia

El sábado, Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete, ante las presiones por el avance la causa en su contra.

“Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, expresó el ahora exfuncionario.

“Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados”, remarcó. (con información de TN)