Solana Sierra, la única alegría argentina: perdieron Cerúndolo, Ugo Carabelli, Trungelliti, Báez y Tirante

Solana Sierra le dio la única alegría al tenis argentino en el primer día de actividad en el cuadro principal de Wimbledon, que es el tercer Grand Slam del año.

Sierra, que actualmente ocupa el puesto número 56 del ranking WTA, se impuso por 6-3, 5-7 y 7-5 ante la húngara Anna Bondár en un durísimo encuentro que se extendió durante 2 horas y 37 minutos.

De esta manera, Sierra consiguió meterse en la segunda ronda, instancia en la que tendrá como oponente a la estadounidense Coco Gauff.

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La jugadora argentina está obligada a redondear una muy buena actuación en esta edición de Wimbledon, ya que defiende los octavos de final alcanzados el año pasado y, en caso de quedar eliminada de manera tempranera, podría caer más de 20 posiciones en el ranking.

Menos cinco

En lo que respecta al cuadro masculino, los argentinos tuvieron una flojísima jornada debido a las derrotas de Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelliti, Sebastián Báez y Thiago Tirante.

De estos cinco jugadores, los únicos que estuvieron cerca de conseguir la victoria fueron Ugo Carabelli y Báez. El primero de ellos le ganaba 2-1 en sets al español Daniel Mérida cuando abandonó por un fuerte golpe que sufrió en su pie izquierdo, mientras que el segundo cayó en cinco parciales frente al alemán Jan-Lennard Struff.

A su vez, Trungelliti protagonizó un parejísimo encuentro ante el estadounidense Martin Damm Jr., que fue al tie-break en los cuatro sets, aunque el jugador norteamericano manejó mejor los nervios en los momentos claves y se quedó con el triunfo.

Por último, Cerúndolo y Tirante no lograron oponer mucha resistencia y cedieron en sets corridos frente al español Alejandro Davidovich Fokina y el húngaro Fábián Marozsán.

Mañana

La actividad para los argentinos en Wimbledon continuará este martes, con los partidos de Francisco Cerúndolo (18.º), Tomás Etcheverry (29.º) y Mariano Navone, quienes se enfrentarán con el español Jaume Munar y los italianos Lorenzo Sonego y Flavio Cobolli (9.º), respectivamente. Además, en el cuadro femenino la argentina Nadia Podoroska se cruzará con la ucraniana Marta Kostyuk (12.º).