Va a la cárcel un comisario al quedar firme una condena dictada en 2019

Streitemberger, hace 10 años, cuando era jefe de la Policía de Pringles.

Un comisario de Coronel Pringles que en 2019 fue condenado a cumplir 5 años y 6 meses de prisión por los delitos de extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público fue detenido al quedar firme el fallo, según confirmaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de Germán Alberto Streitemberger, quien se presentó la semana pasada en la sede tribunalicia de Estomba y sería derivado -en caso de obtener cupo- a la Unidad Penal N° 15 de Batán (Mar del Plata), donde deberá purgar la sanción que le había impuesto hace casi 7 años el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Bahía Blanca.

El fallo adquirió firmeza recién ahora porque la defensa del uniformado agotó todas las instancias recursivas y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente rechazó la última instancia apelatoria.

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Personal de Gendarmería había detenido a Streitemberger en 2017, acusado de extorsionar a comerciantes de Darregueira -supuestamente a cambio de brindarles seguridad o evitarles controles-, aunque luego atravesó el proceso judicial en libertad.

Por los mismos hechos -extorsión reiterada (dos hechos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público- también habían sido sentenciados, aunque con penas de prisión en suspenso, dos uniformados subalternos del comisario, el subcomisario Martín Noel Aguilar y el sargento Franco Andrada Zurita.

Streitemberger ya había sido condenado por no haber denunciado apremios ilegales que le habría provocado su personal a cuatro cazadores furtivos.