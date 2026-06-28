Tras dejar su cargo de jefe de Gabinete, Manuel Adorni también renunciará como director de YPF

Luego de anunciar su salida de la Jefatura de Gabinete, fuentes oficiales aseguraron que Manuel Adorni también renunciará a su cargo como director de YPF. Así, el ahora exfuncionario terminará toda su vinculación con el Gobierno de Javier Milei.

“Quedó en la carta explícito. No quiere tener ningún puesto ni cargo ni nada del Estado”, explicaron fuentes cercanas al exministro coordinador, quien el sábado por la tarde publicó un extenso documento para comunicar su salida de la Casa Rosada.

Tras su llegada a la Jefatura, Adorni había sido designado como director titular Clase A de la petrolera como representante del Estado nacional. Se trata del puesto que concentra la llamada “acción de oro”, con la que el Estado mantiene facultades especiales dentro de la empresa.

Al igual que sus antecesores en la coordinación de los ministerios, Nicolás Posse y Guillermo Francos, el exvocero presidencial asumió en calidad de ad honorem y no percibía el sueldo por su lugar en el directorio.

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Sin embargo, tras su salida del Gabinete, el funcionario podía pasar a percibir esos honorarios, con una remuneración mensual que ronda entre 80 y más de 100 millones de pesos mensuales según documentos oficiales presentados en abril de este año por el Directorio a la Asamblea de Accionistas.

Desde la oposición

En las últimas horas, dirigentes de la oposición habían comenzado a reclamar que el exfuncionario también abandonase su cargo como representante del Estado nacional en el directorio de YPF, al considerar que ya no existen motivos para que continúe ocupando ese puesto.

En ese sentido, indicaban que la salida de la Jefatura de Gabinete debería extenderse al directorio de la petrolera de mayoría estatal, donde fue designado como uno de los representantes del Estado nacional.

Según trascendió, uno de los principales cuestionamientos apunta a la remuneración que percibe por ese cargo.(con información de TN y NA)

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