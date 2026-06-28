Un invierno político con alta sensación térmica

El clima de reproches e intrigas internas y las diferencias expuestas a cielo abierto tanto en el universo peronista como en la mesa de poder político libertario crece sobre la superficie como la acumulación de días grises invernales, apenas afloja la fiebre mundialista argentina o se deja de festejar momentáneamente la magia futbolística de Lionel Messi.

Dentro de la coalición gobernante en la Provincia sostienen que el esquema libertario nacional llegará desgastado al próximo turno electoral producto de la coyuntural crisis económica y social, aunque eso claro, no necesariamente puede ser capitalizado por el peronismo en las presidenciales de 2027.

Por eso, la propuesta para el electorado debe ser superadora del insulto fácil contra el presidente Javier Milei o de la consigna “Cristina Libre" que agita el núcleo duro del kirchnerismo a un año de su detención domiciliaria porteña por un fallo judicial.

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Por eso, en primer lugar, algunos desde la Liga de intendentes del PJ bonaerense plantean que el debate puntual sobre los futuros liderazgos partidarios debe incluir a quienes tienen responsabilidades de gestión. Y que se debe ampliar el abanico de posibles candidatos, más allá del gobernador Axel Kicillof.

Tampoco es casual que el kicillofismo haya sacado la carta de las PASO -que pueden ser utilizadas como herramienta doméstica por las distintas fuerzas políticas que ya discuten eventuales candidaturas- como fría respuesta al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, cuando prematuramente impulsa la candidatura de su progenitora Cristina Fernández para el año que viene.

“Es una estrategia suicida o como mínimo una táctica como mínimo lejana, en todo caso debería plantear la unidad e ir todos juntos para ganarle a Milei”, indican dentro de la Legislatura bonaerense.

Cuando casi nadie pone en duda la centralidad de CFK, el vínculo entre el cristinismo y el sector que responde a Kicillof sigue en permanente ebullición como uno de los principales focos de tensión interna. Por eso, no pocos mensajes son interpretados como una advertencia directa al Gobernador.

"Acá el problema es Milei. No es ni Cristina ni Axel, por eso las discusiones no se tienen que centrar en los compañeros sino en el verdadero adversario, y últimamente somos muy pocos los que criticamos a Milei", cortó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, como devolución de gentilezas hacia las críticas de algunos dirigentes de su propio espacio.

Como se supone, un escenario de disociación peronista puede terminar siendo extremadamente funcional a los intereses electorales de La Libertad Avanza, ya sea tanto a nivel nacional como en la PBA. "Hablar de candidaturas es prematuro", responden desde la Gobernación.

La realidad es que Kicillof se proyecta y avanza en su candidatura política a nivel nacional, pero gambetea confirmar oficialmente su postulación para el año próximo.

En paralelo, la Provincia decidió reabrir el libro de quejas contra el Gobierno nacional. Ahora, sugieren que el Estado bonaerense es “discriminado” porque mientras otras diez jurisdicciones recibieron autorizaciones para créditos internacionales por casi US$2 mil millones, la administración Kicillof no entró en ese reparto ni obtuvo el aval libertario para avanzar con iniciativas de infraestructura municipal.

“Milei no solo deja de invertir: también impide de forma arbitraria que la Provincia pueda ejecutar recursos destinados al financiamiento de obras estratégicas”, apuntó el ministro Gabriel Katopodis.

La Nación le debe a la Provincia más de $26 billones. “Eso equivale a un indicador que está hoy también en boca de todos: a 37.187 pendrives de (Manuel) Adorni, de esos que encontró con US$500 mil”, chicaneó Bianco, buscando mojarle la oreja al al jefe de Gabinete de Milei, por aquel dispositivo de almacenamiento donde guardaba una fortuna millonaria fuera del sistema financiero que le habría permitido un valioso incremento patrimonial en los últimos años.

Por estas y otras tantas cuestiones se naturaliza en ámbitos políticos y judiciales, aquel célebre tango “Cambalache” obtiene más validez que nunca. De ese modo, los ministros bonaerenses retoman el camino de la confrontación verbal contra la Casa Rosada con la intención de instalar la disputa política por los recursos y el impacto social del ajuste fiscal.

“No queremos que para afrontar fenómenos climatológicos extremos como El Niño, los libertarios dejen tibias palabras sin cumplir como ocurrió durante la inundación en Bahía Blanca”, explicaron desde calle 6.

Como no podía ser de otra manera, cualquier silla vacía vacante que ande dando vueltas por ahí con hipotético poder legislativo -o alguna definición por cobertura de cargos dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense, órgano encargado de la selección, nombramiento y control disciplinario de los jueces y fiscales- abre nuevas grietas de tensión dentro del esquema parlamentario, y de un modo u otro, interrumpe la dinámica parlamentaria durante un año no electoral.

Probablemente una eventual vuelta de las PASO modificaría el calendario electoral y podría transformarse en un estimulante para ordenar candidaturas de las distintas fuerzas políticas, donde distintos legisladores, incluidos varios intendentes de diferentes trincheras del PJ, ya comienzan a anotarse para la carrera por la sucesión bonaerense.

La discusión también llega en un momento de enfriamiento en el vínculo societario entre LLA y los amarillos del PRO. Si bien ambos espacios mantienen coincidencias sobre varios asuntos polémicos a nivel provincial, las disputas de poder real comienzan a hacerse más visibles en varios municipios.