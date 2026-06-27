Operativo en la Quinta de Olivos por una amenaza de bomba

Una amenaza de bomba en la Casa Rosada, motivó el despliegue de un protocolo de emergencia en las afueras de la Quinta presidencial de Olivos, sin que hubiese necesidad de evacuar del lugar al presidente.

De acuerdo a las primeras informaciones, la amenaza se realizó mediante una llamada al 911 lo que disparó de inmediato el protocolo de seguridad para este tipo de casos como medida preventiva en forma simultánea en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, donde se encontraba el presidente Javier Milei.

Los móviles se ubicaron sobre la calle Villate y desplegaron el operativo a lo largo de todo el perímetro de la Quinta, utilizando a los perros entrenados a tal efecto, sin que hasta el momento haya trascendido el resultado del mismo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De la misma manera, se operó en la Casa Rosada, según confirmaron oficialmente, sin resultados positivos hasta el momento.

Noticia en desarrollo