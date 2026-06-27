Grupo K: Colombia empató ante Portugal 0 a 0 y concluyó primero
El seleccionado cafetero mereció mucho más e irá por la llave de Argentina.
Colombia y Portugal empataron sin goles en el marco de la tercera fecha del Grupo K del MUNDIAL y el seleccionado cafetero terminó primero.
El combinado que conduce el argentino Néstor Lorenzo fue ampliamente superior y mereció ganar el partido.
Los lusos terminaron segundos, con un Cristiano Ronaldo de muy pobre cometido.
El cotejo se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, con el australiano Alireza Faghani como el árbitro principal.
Colombia terminó con dos triunfos (3-1 ante Ubezkistán y 1-0 ante Congo), mientras que Portugal empató con Congo (1-1) y venció a Uzbekistán 4 a 0.