Grupo K: Colombia empató ante Portugal 0 a 0 y concluyó primero

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Colombia y Portugal empataron sin goles en el marco de la tercera fecha del Grupo K del MUNDIAL y el seleccionado cafetero terminó primero.

El combinado que conduce el argentino Néstor Lorenzo fue ampliamente superior y mereció ganar el partido.

Los lusos terminaron segundos, con un Cristiano Ronaldo de muy pobre cometido.

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El cotejo se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, con el australiano Alireza Faghani como el árbitro principal.

Colombia terminó con dos triunfos (3-1 ante Ubezkistán y 1-0 ante Congo), mientras que Portugal empató con Congo (1-1) y venció a Uzbekistán 4 a 0.