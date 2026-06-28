Colapinto explicó su largada complicada, pero no anduvo con vueltas: "Fue un día muy malo"

Franco Colapinto analizó su carrera en el Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

En ese sentido, explicó los problemas que tuvo en la largada de la carrera, lo que lo condicionó para el resto de la jornada.

"No me tocó nadie, me pasaron todos... Me quedé parado, largué y me quedé sin potencia, me empezaron a pasar todos. No sé qué pasó, hay que entender el por qué. Fue un finde difícil con el motor y la parte eléctrica", analizó Franco tras la victoria de George Russell (Mercedes Benz).

"La largada -agregó- siempre es nuestro fuerte, hoy reaccioné bien y después se quedó parado el auto. Hay que entender un poco que pasa que no salen esas largadas en Austria. Igual, fue un día muy malo, sin ritmo, muy lento, patinando mucho", se sinceró.

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Mientras continuó hablando de lo que pasó, el pilarense también puso la vista en lo que viene: el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, el próximo fin de semana.

"Quedé atrás de los Williams al principio, era muy difícil muy pasar. Después con las gomas un poco mejor lo pudimos hacer mas fácil, fue una carrera larga y dura, las gomas de atrás no aguantaba. Fue pésimo el grip (agarre) atrás, hay que entender la razón y mejorar para Silverstone", cerró Franco.