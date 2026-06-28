Bahía Blanca y otro feliz domingo con el título de las U13 en el Provincial de San Nicolás
El representante bahiense superó en la final a Mar del Plata 74 a 66.
Bahía Blanca se consagró campeón este mediodía del Provincial U13 Femenino, al derrotar en la final a Mar del Plata, 74 a 66.
De esta manera, el representante de nuestra ciudad terminó invicto, tras superar previamente a Tandil (74-45) y Mar del Plata (77-63) en la zona Sur y a Chivilcoy en semifinales (85-35).
Como marcan los números, el partido resultó el más complicado de todo el torneo para Bahía.
A falta de 6 minutos estaban 56-56 y el equipo orientado por Luciano Deminicis metió un parcial de 10-0, para volver a tomar aire y soportar una última reacción de las marplatenses, que descontaron a 5 (66-61).
Este fue el segundo Provincial del año que organizó la Federación Bonaerense, el anterior, U13 masculino, también se lo adjudicó Bahía, en La Plata y de manera invicta.
La síntesis del partido:
Bahía (74): Aitana Ramírez (12), Emilia Skliar (6), Victoria Skliar (6), Pia Gauna (4), Valentina Ocaranza (3), Morena Santillán (30), Joaquina Aristizabal, Amparo Neubauer, Mia Bertoya (7), Renata Martz (6), Rebeca Ottella y Malena Raso. DT: Luciano Deminicis.
Mar del Plata (66): S. Churio (1), M. Acosta (9), Z. Cortés (1), M. Churio, G. Canales (9), N. Bengoa (13), A. Herrán (9), Ch. Savall (6), S. Perrotta (6), L. Barili (3), V. Nepomuceno y E. Grassi (9). DT: Manuel Ortiz.
Cuartos: Bahía, 15-13; 40-31 y 54-47.
Árbitros: Agustín Luján (La Plata) y Santina Vanna (Tandil).
Cancha: Belgrano.
El plantel
Aitana Ramírez (Bahiense)
Emilia Skliar (Bahiense)
Victoria Skliar (Bahiense)
Malena Raso (Bahiense)
Joaquina Aristizabal (Bahiense)
Pia Gauna (Estudiantes)
Morena Santillán (L.N. Alem)
Renata Martz (Napostá)
Mia Bertoya (9 de Julio)
Rebeca Ottella (9 de Julio)
Ximena Huilipan (9 de Julio)
Valentina Ocaranza (Pacífico)
Amparo Neubauer (Pacífico)
Luz Oyhamburo (Villa Mitre)
DT: Luciano Deminicis.
Asistente: Catalina Curto.
Preparador físico: Juan Ignacio Vergara Matoso.
Psicólogo deportivo: Franco Borelli.