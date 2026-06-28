Dio a luz por cesárea y a los días murió: irán a juicio oral dos médicos

La joven víctima falleció en mayo de 2020 en el hospital municipal de Tres Arroyos.

El 15 de mayo de 2020, unas semanas después de haber dado a luz por cesárea, María Eugenia Gómez de Saravia, de apenas 25 años, falleció en el hospital Pirovano de Tres Arroyos.

De movida su familia entendió que hubo una falla en la atención médica, porque ella volvió al menos dos veces, por dolores abdominales, antes de quedar nuevamente internada y sufrir una neumonía letal por virus intrahospitalario.

Y la presunción de sus allegados tiene sustento.

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La Justicia acaba de rechazar el sobreseimiento de dos médicos y ordenó que vayan a juicio por homicidio culposo.

Se trata de Guido Potente y Luis Fernando Pérez, cuyos argumentos de defensa fueron rechazados por la Cámara Penal de Bahía.

El abogado de Potente, Germán Soria, consideró arbitraria la decisión judicial porque, a su criterio, no se había demostrado el nexo causal entre el fallecimiento de la víctima y la atención médica que le prestara su asistido.

También opinó que fue "deficitaria y parcializada" la investigación.

La defensa de Pérez, a cargo de Daniel González Stier, entendió que la prueba no era suficiente para disponer la elevación a juicio y que se trató de un "análisis de evidencias incompletas".

Sin embargo, la Sala I de la Cámara Penal de Bahía Blanca confirmó la decisión del juzgado de Garantías de Tres Arroyos y dispuso que la suerte de ambos se defina en un juicio.

Claras falencias

Los camaristas Gustavo Barbieri y Cristian Yesari consideraron que los argumentos de los imputados son insuficientes.

"En ambos recursos se observa, como punto común, que se han centrado en plantear que la investigación se presentaba como incompleta en lo que hace, principalmente, a la determinación de la fecha en que se originó la infección que motivara la complicaciones en el estado de salud de la víctima y en lo que se refiere a la actividades realizadas por otros profesionales en medicina que la atendieron desde la cesárea realizada hasta su fallecimiento. Entiendo, por distintas razones, que dicho argumento no resulta suficiente para justificar la revocación pretendida", sostuvo la Cámara.

En estado de puerperio, y con dificultades físicas, Gómez de Saravia fue atendida el 16 de abril de 2020 por Pérez y el 25 de abril (ya con estado febril y dolor abdominal), por Potente.

"El primero de ellos, ante esos síntomas, prescribió ibuprofeno y diclofenac, otorgándole el alta, y el segundo le recetó cefalexina, enviando a la paciente a su hogar. Ninguno dispuso otros estudios complementarios, ni efectuó una interconsulta con el servicio de ginecología", explicaron los jueces.

Un perito médico (Rodríguez Forgues) explicó en la causa que la fiebre en una paciente puérpera "puede ser una complicación", mientras que una auxiliar de enfermería del hospital, Elis Eladia Yema, refirió que "debería haberse dado aviso al sector de ginecología al ser una puérpera con 38 de fiebre".

Otro médico, Rubén Neme, de la Asesoría Pericial de La Plata, explicó que "la principal causa de infección puerperal es la endometritis, cuadro que aparece en los primeros 10 días del puerperio, como consecuencias de la infección posparto (o cesárea) del tejido endomitrial. La cesárea constituye el principal fatcor de riesgo de endometritis".

El mismo profesional remarcó que ante esos cuadros es necesario internar a la paciente de inmediato, a fin de "iniciar un tratamiento antibiótico endovenoso de manera precoz", ya que "es una patología potencialmente grave que, sin tratamiento adecuado y oportuno, puede evolucionar en un cuadro infeccioso más complicado: SRIS (Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica), sepsis, shock séptico, fallo multiorgánico e incluso la muerte".

Cuando la mujer llegó para su internación final, el 27 de abril de 2020, le refirió a la médica que la atendió que hacía una semana que no iba de cuerpo, que se sentía hinchada y con dolor abdominal, lo cual podía corresponderse con "un cuadro de infección intrabdominal, útero perforado o infección uterina".

Finalmente se estableció que la infección sufrida por Gómez de Saravia se había dado en el lecho placentario por endometritis.

El "nexo causal"

Conclusión. La Asesoría Pericial de La Plata concluyó que "el proceso infeccioso debió haber comenzado luego del alta de la cesárea y en días previos a su reinternación, con manifestaciones que no fueron jerarquizadas en las consultas por guardia referidas (lo cual hubiera permitido un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno)".

Relación. Para la Justicia, de la prueba surge "vinculación causal" entre las cesáreas y el riesgo de producción de infecciones (endometritis y sepsis puerperal).

Omisión. En ese sentido, consideraron acreditado que los dos médicos omitieron el adecuado diagnóstico y control de la situación de salud de la víctima y no realizaron medidas complementarias, estudios y laboratorios o interconsulta con Ginecología.

Cuidado. "Han constituido conductas violatorias de los deberes de cuidado que les eran exigidos por su función como médicos de guardia hospitalaria y que han resultado causalmente determinantes del resultado", concluyeron los jueces de la Cámara.