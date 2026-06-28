Pringles: el proyecto sobre el uso turístico del dique Paso de las Piedras, a comisión

Hoy existen cuatro sectores habilitados para la pesca, dos en el distrito de Pringles y otros tanto del lado de Tornquist. Fotos: Facebook

El Concejo Deliberante de Coronel Pringles comenzó a analizar el proyecto que pide a la Provincia que evalúe la posibilidad de habilitar nuevos sitios de esparcimiento turístico en el dique Paso de las Piedras, la reserva que abastece de agua para consumo humano a las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta.

La iniciativa –impulsada por el edil Guillermo Madero, del interbloque Juntos y la Libertad Avanza- fue girada a comisión, donde será analizada antes de ser sometida a votación en el recinto.

El proyecto solicita al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a los organismos competentes que “evalúen la posibilidad de habilitar, concesionar o licitar sectores (1 al 16) del Dique Paso de las Piedras, correspondientes al partido de Coronel Pringles para el desarrollo turístico y recreativo sustentable”.

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También se pide que se analice instalar en el lugar “infraestructura básica y servicios”, entre los que figuran “camping organizado, sanitarios públicos, parrillas, fogones, sectores recreativos y de descanso, estacionamiento, espacios para actividades y turismo de naturaleza, y servicios gastronómicos y comerciales”.

En la iniciativa se aclaró que cualquier proyecto que se apruebe deberá contemplar obligatoriamente a realización de estudios de impacto ambiental, con especial énfasis en la “protección del recurso hídrico, el manejo responsable de residuos y la preservación de la fauna y flora autóctona”.

Se pidió además que las actividades permitidas sean reglamentada, y que se realicen controles permanentes de seguridad e higiene.

La intención de los ediles es que el proyecto, una vez aprobado, sea girado no sólo al ministerio de Gobierno bonaerense, sino también los concejos deliberantes de la región, a la Autoridad del Agua y al secretario de Turismo, Medio Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

“El dique es un atractivo turístico importante pero, como asiduo concurrente que soy, lo veo un poco descuidado”, refirió el autor de la iniciativa, el edil oficialista Guillermo Madero.

El concejal recordó que en 2017 la Autoridad del Agua (ADA) provincial autorizó la pesca en sectores del dique que corresponden a los municipios de Pringles (denominados como 1 y 2) y Tornquist (21 y 22).

“Pringles hoy también tiene dentro de su territorio a los sectores 3 a 16. Sería importante que visitantes y vecinos puedan disfrutar de esos espacios de manera segura, limpia y ordenada”, señaló.

Actualmente, por disposición de la ADA, el ingreso a los sectores 3 a 16 de Pringles y 17 a 20 de Tornquist están prohibidos, incluyendo “los laterales de acceso al puente sobre ruta 51”.

En cuanto a los sectores habilitados, solo se puede practicar allí la pesca de costa, respetando los períodos de veda de las especies presentes en el espejo de agua. El uso de embarcaciones está totalmente prohibido.

“Nuestro pedido no contempla nada en tal sentido; solo queremos que se acepte la pesca de costa en todos los sectores, y que se pueda concesionar los espacios para que haya servicios para los turistas, como sanitarios, parrillas y zona de camping y estacionamiento. Los concesionarios serían los responsables de mantener la limpieza, algo que hoy no ocurre”, subrayó Madero.

La normativa vigente prohibe también encender fuego, acampar, arrojar basura, cortar leña o cazar en el predio del dique, así como toda actividad “que pueda afectar la calidad del bioma del embalse y su perilago, propendiendo a la protección de la totalidad de las especies vegetales y animales que tienen su hábitat natural en el lugar”.

Madero remarcó que “es comprensible la preocupación que este tema despierta en la Autoridad del Agua y la gente de Bahía Blanca”.

“Por eso proponemos que antes de dar cualquier paso en materia turística se hagan los estudios necesarios. Lo último que pretendemos es que haya más contaminación”, dijo.

El concejal dijo que los pringlenses ven con buenos ojos la iniciativa.

“Haría que en el dique haya más personas protegiendo y cuidando el lugar, y al mismo tiempo se dinamizaría el movimiento turístico sustentable de Pringles y Tornquist”, insistió.

“El desarrollo regulado y sustentable permitiría generar movimiento económico local, fomentar el turismo regional y crear nuevas oportunidades laborales para emprendedores y prestadores de servicios del distrito”, agregó.