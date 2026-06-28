La comuna de Saavedra inauguró su Centro Distrital de Monitoreo

“Este Centro Distrital de Monitoreo quizás tendría que haber existido hace muchos años", reconoció el intendente Nebot. Fotos: Prensa Saavedra

Con más de 200 cámaras en funcionamiento -90 de ellas en la ciudad cabecera de Pigüé-, el municipio de Saavedra inauguró el Centro Distrital de Monitoreo.

“La seguridad no se resuelve con discursos, sino con decisiones, inversión y trabajo sostenido. Había que tomar la decisión de hacerlo y hoy es una realidad. Gobernar también es hacerse cargo y transformar las necesidades en hechos concretos”, sostuvo el intendente Matías Nebot durante el acto de inauguración.

“Este Centro Distrital de Monitoreo quizás tendría que haber existido hace muchos años. Había demandas que no podían seguir esperando; la seguridad era una de ellas”, añadió.

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El jefe comunal destacó que el Centro de Monitoreo cuenta con tecnología “aplicada a la prevención y con mayor capacidad de respuesta” tanto ante situaciones graves, como el delito, como el control del tránsito vehicular.

Mencionó que el sistema generará imágenes, información y registros que facilitarán el trabajo de las fuerzas de seguridad y contribuirán al esclarecimiento de distintos hechos delictivos, accidentes de tránsito y conductas inadecuadas por parte de peatones.

El proyecto fue desarrollado por el equipo técnico del municipio, bajo la coordinación del jefe de Seguridad, Eugenio Favre. El funcionario dijo ante los medios presentes que el municipio “hizo lo imposible” para conformar este sistema de monitoreo urbano.

“El sistema no va a tener empleados fijos. Nos apoyamos en la inteligencia artificial y las imágenes de todo lo que graben las cámaras se van a guardar durante 15 días, lo que no es poco”, indicó Favre.

El Centro de Monitoreo está ubicado en el cruce de las céntricas avenidas Alsina y Casey de la ciudad cabecera, donde se encuentra el 45% de las cámaras operativas. El resto se encuentra ubicado en sitios claves del resto de las poblaciones del distrito.

Según se aclaró, el sistema cuenta con dos puestos operativos: uno de videovigilancia, que trabaja con un mapa interactivo, y otro orientado al monitoreo de accesos a la red vial rural y tranqueras.

La tecnología adquirida por la comuna –se indicó- combina cámaras de seguridad con un software que permite el análisis digital de imágenes y la conectividad con fuerzas de seguridad.

El sistema también brinda un informe en tiempo real del estado de cada cámara, con identificación de las fallas que hubiera.

En cuanto al uso de inteligencia artificial, se indicó que puede ser utilizada para la identificación de infracciones específicas, como las de tránsito en sectores críticos.

Del acto tomaron parte, además de vecinos y autoridades, integrantes del Foro de Seguridad y de la Cooperativa de Trabajadores Textiles Pigüé Limitada.

Francisco Martínez, presidente de Textiles Pigüé, subrayó que la entidad cooperativista donó el espacio donde funciona el centro de monitoreo con el deseo de que beneficie a toda la comunidad.

