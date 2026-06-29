Por la vía de los penales, Paraguay dio el gran golpe y eliminó a Alemania

Paraguay hizo historia. Venció por penales a Alemania 4 a 3, y avanzó a los octavos de final del Mundial.

Tras empatar 1 a 1 en los 90 reglamentarios y en los 30 suplementarios, el seleccionado de Gustavo Alfaro se metió entre los 16 mejores y se medirá ante el ganador del cruce entre Francia y Suecia.

En los penales, brilló el arquero Orlando Gill, quien detuvo los disparos de Havertz y Voltemade, mientras que Tah erró el sexto. Sólo anotaron Kimmich, Musiala y Amiri.

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Para Paraguay convirtieron Mauricio, Gustavo Gómez, Galarza Fonda y Canale --el decisivo--, mientras que falló Sanabria y el remate de Balbuena fue atajado por Neuer.

En el cierre del primer tiempo, en una segunda jugada tras un córner rechazado, Galarza Fonda envió un centro preciso al punto penal para que Enciso conectara de cabeza y abra el marcador.

Alemania pisó el acelerador en el complemento, hizo tambalear el arco defendido por Orlando Gill y a los 54 minutos alcanzó el empate por vía aérea:

Wirtz centró desde la izquierda, Havertz la peinó, la pelota se desvió ligeramente en Canale e ingresó en la portería guaraní.

El VAR salvó a Paraguay en los primeros 15' de la prórroga. La tecnología observó una infracción sobre Gill en el área chico segundos antes de que Tah le diera de cabeza la ventaja a los alemanes, por lo que su gol fue anulado tras la revisión de la acción.

Luego llegó la dramática definición por penales.

El cotejo se jugó en el Gillette Stadium (Foxborough, con arbitraje del marroquí Jalal Jayed.