Nico Sánchez: la experiencia en Médanos, la final con Caza y Pesca y un mensaje: "Ahora vamos por todo"

Caza y Pesca Huracán Médanos jugará la final de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce ante Pellegrini (Punta Alta), desde el próximo domingo.

"Nuestro objetivo era meternos entre los cuatro, no pudimos lograrlo; era un equipo armado de cero aunque, más allá de eso sabíamos que teníamos potencial para quedar entre los cuatro. Y entendíamos que cualquiera de arriba no iba a querer cruzarse con nosotros, y por suerte hicimos dos grandes series, con Sportivo y con Bahiense", dijo Nicolás Sánchez, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Justamente contra Pellegrini, su próximo rival, fue el peor partido de Caza y Pesca en la temporada: 77-31 en Punta Alta.

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"Ese partido no pude jugar, lo expulsaron a (Juan Cruz) Redivo... Fue un equipo totalmente diferente de lo que somos ahora", comparó Nico.

Y ya tiene su versión actual de su rival.

"Fui a ver el partido de Pellegrini con Barracas y tienen un gran equipo. Creo que va a ser una serie física, con bastante roce, como la mayoría de los equipos de Punta Alta, que ponen garra y huevo", destacó.

Caza y Pesca está haciendo su primera experiencia a nivel superior en los torneos que organiza la Asociación Bahiense.

"Los dirigentes y la gente se acoplaron mucho al equipo. Están muy identificados; me sorprendió muchísimo la gente que llevan y en el pueblo están súper enganchados", resaltó el escolta.

El equipo se potención con la llegada de Agustín Solomon.

"Agus nos vino de diez. Nos faltaba esa ficha para completar el quinteto con experiencia y complementar la posición de uno-dos", puntualizó.

El equipo entrena en nuestra ciudad y una vez por semana en Médanos, dinámica que se ajustó a la realidad de los jugadores, que la mayoría viven en Bahía.

De todos modos, han logrado una muy buena comunión con el público medanense.

"La gente es muy buena onda, aún perdiendo. Te esperan afuera, sacan fotos, están todos motivadísimos, te mandan mensajes, al otro día del partido sos la figura del pueblo, je", contó Nico.

Y este vínculo de potenció después de la victoria que le dio el pase a la final, con un triple de Solomon.

"Fue un desahogo tremendo, la gente entró a la cancha y estuvo buenísimo como términó el partido. Fue una motivación extra para nosotros y toda la gente. Nos dio un empujoncito haberle ganado al número 1, para seguir confiando en lo que podemos dar", señaló Sánchez.

Al margen de los cuatro refuerzos que sumaron, según contó Nico, fue claro el mensaje dirigencial.

"Nunca nos metieron presión, ellos sabían que querían competir y armaron un equipo para eso. De a poco nosotros nos dimos cuenta que podíamos competir arriba y ahora vamos por todo", avisó.

Respecto del torneo entiende que está marcada la diferencia de los que pueden luchar arriba y el resto.

"Me encontré con un torneo de buen nivel. Sí se notó en esta primera mitad de año que de mitad de tabla para arriba hay equipos que apuntan un poco más alto. Se notó que aquellos que tenían jugadores con pasado en Primera o Segunda. Es un torneo intenso, se juega físico, me gustó esta mitad de año", aseguró.

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