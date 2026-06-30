En una alocada definición por penales, Marruecos eliminó a Países Bajos y jugará ante Canadá

Marruecos eliminó a Países Bajos esta noche y cruzará ante Canadá en los octavos de final del Mundial 2026.

El combinado africano se impuso por penales en una alocada tanda, que la ganó por 3 a 2, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular del encuentro disputado en el Estadio BBVA de Guadalupe.

Los neerlandeses comenzaron en ventaja con gol de Cody Gakpo, a los 72 minutos, y los marroquís lo empataron por intermedio de Issa Diop, a los 91.

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La tanda de penal tuvo varias curiosidades, ya que terminó 3 a 2 pero hubo una sola atajada, la de Yassine Bounou recién en el quinto intento, lanzado por Summerville, con una particular forma de parar el remate ya que lo contuvo a un costado pero sin tirarse.

Previamente, los que no habian convertido fue por estrellar sus tiros en los postes o en el travesaño o por fallarle al arco.

Además, uno de los penales de Marruecos lo anotó el arquero de Países Bajos, Bart Verbruggen, en contra ya que no pudo terminar de controlar la pelota tras frenar el envío de Rahimi.

De esta manera, los que anotaron para el ganador fueron Rahimi, Verbruggen (en contra) y Saibari, quien marcó el definitivo. Quienes fallaron fueron Aynaoui y Hakimi.

Mientras que para Países Bajos convirtieron Koopmeiners y Weghorst y no pudieron hacerlo Kluivert, Timber y el mencionado Summerville.

Con esta victoria, Marruecos se metió en octavos de final, donde cruzará con Canadá que eliminó a Sudáfrica (1 a 0) en 16avos.

El encuentro se jugará el sábado desde las 14, en Houston.