Un perro de rescate de la Armada Argentina encontró a dos nenes con vida en Venezuela

El can Bart, integrante de la Agrupación Perros de Guerra del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano, se convirtió en protagonista de un operativo que terminó con un final esperanzador al permitir localizar con vida a dos nenes, durante un operativo de búsqueda tras los terremotos que afectaron a Venezuela

En medio de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron la costa norte de Venezuela, el perro de la Armada Argentina especializado en búsqueda y rescate fue determinante para hallar a los niños que permanecían atrapados bajo los escombros de una estructura colapsada.

El hallazgo ocurrió el domingo, cuando el contingente argentino se dirigía hacia otro sector de trabajo y recibió un pedido urgente de Protección Civil de Venezuela. Durante la inspección junto a su guía, el agente civil Cristian Giroti, Bart ingresó por un estrecho túnel entre los escombros y marcó la presencia de sobrevivientes, permitiendo que los rescatistas reorientaran la excavación hacia el lugar exacto. Gracias a esa intervención, los dos niños pudieron ser rescatados con vida.

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"La intervención del binomio argentino fue fundamental para contribuir al rescate de los dos menores y fue reconocida por las autoridades venezolanas presentes en el lugar. Una acción que nos llena de orgullo y refleja el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la misión más importante de todas, salvar vidas", indicaron desde el Ministerio de Defensa.

Días atrás, el Ministerio de Defensa argentino desplegó personal y medios para dar asistencia humanitaria a la población venezolana. La misión argentina continúa trabajando junto a equipos locales e internacionales en la búsqueda de sobrevivientes y la asistencia a las víctimas de una de las peores catástrofes registradas en la región en los últimos años.