Se viene la tradicional Noche de Gala por el aniversario de la ciudad

El Teatro Colón será escenario de una nueva edición de la tradicional Noche de Gala, uno de los eventos centrales organizados en el marco del 128° aniversario de la fundación de Punta Alta. La propuesta tendrá lugar el martes 1º de julio, a las 20, con entrada libre y gratuita. La apertura de la sala está prevista para las 19:30.

El espectáculo reunirá a destacados artistas regionales sobre el escenario de la sala ubicada en Rivadavia 459. Participarán la Orquesta de Cámara de Punta Alta, el grupo folklórico La Guarda y Diego Savoretti y Los Indescriptibles, quienes presentarán un repertorio especialmente preparado para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad.

Las entradas podrán retirarse de manera gratuita en la boletería del Teatro Colón el domingo 29 de junio, de 18 a 20, y el lunes 30 de junio, de 10 a 12.

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Desde el Municipio de Coronel Rosales invitaron a la comunidad a participar de esta propuesta cultural que dará inicio a los festejos por el aniversario de Punta Alta.

