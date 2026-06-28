Premios y distinciones literarios para Raúl Oscar Ifrán

Por Natalia Miguel

El puntaltense Raúl Oscar Ifrán recibió premios y reconocimientos en este 2026 por sus trabajos literarios.

Por caso, se le otorgó el primer premio de poesía en el XIII Concurso Literario Homenaje a Horacio Quiroga 2026, “Aire, agua, tierra” en San Ignacio, Misiones, Argentina.

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Fue organizado por el Club Fanáticos de los Cuentos de Horacio Quiroga, la Municipalidad de San Ignacio, la Biblioteca Popular “Patricias Argentinas” con el apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Misiones, el Honorable Concejo Deliberante de San Ignacio, la Sociedad de Escritores filial Misiones (SADEM), el Stand de Libros de autores misioneros y la Asociación de Escritores de Literatura Infanto Juvenil de Misiones.

El jurado, que estuvo integrado por Laura Otero, Andrea Ferrari Cristeler y Andrea Reyes, evaluó 76 obras presentadas desde varias provincias argentinas y del exterior: Paraguay, Uruguay, Cuba, España y Estados Unidos.

El primer premio fue para el poema “Versos de amor, de locura y de muerte”.

El evento fue presidido por el gobernador de la provincia Hugo Passalacqua, en la Casa Museo de Horacio Quiroga.

También fue distinguido con una tercera mención de poesía en la octava edición del Concurso Nacional “San Valentín 2026” organizado por la Sociedad Argentina de Escritores filial Chivilcoy en conjunto con ediciones Macle.

El jurado compuesto por Marta Gloria Calderán, Susana Masci y María Rosa Barabaschi otorgó este reconocimiento al soneto “Debí decir te amo” del rosaleño Ifrán.

El microrrelato del puntaltense “Voto blanco” fue seleccionado por la editorial La Micrera de Santiago de Chile para ser publicado en su Antología 2026.

El libro digital fue presentado el 26 de marzo de 2026 y puede ser descargado gratuitamente en la página de la editorial.

En tanto la Asociación Civil Buenas Raíces Club Cultural de San Lorenzo, Santa Fe, eligió el poema “En Boulogne Sur Mer” para ser publicado en el diario “Síntesis” en el marco del VII Encuentro “San Martín-Raíz de Argentinidad”.

El poema también fue recitado en youtube celebrando el 248 aniversario del Natalicio del Padre de la Patria.

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Por su parte, la Sociedad Argentina de Escritores filial La Costa seleccionó el poema “Malvinas” del escritor local para ser publicado en la Antología “Malvinas en Palabras” editado por Tinta Circular.

El libro fue presentado en el Rotary Club Santa Teresita el 20 de junio. Acerca del poema de Ifrán SADE hizo la siguiente devolución: “La poesía también es una forma de homenaje. En “Malvinas”, Raúl Oscar Ifrán recuerda a quienes combatieron en las islas y a quienes quedaron para siempre en su suelo.

"Sus versos evocan el valor, la memoria y el sentimiento compartido que une a todo un país. Un poema que levanta la voz de la historia y honra a los héroes de Malvinas”

En tanto el jurado de la Biblioteca Popular Manuel Belgrano de Pinamar, integrado por Osvaldo Bossi, Claudia Masin y Julia Magistratti, declaró finalista de su I Concurso Nacional de Poesía el trabajo presentado por Ifrán en el marco de los 56 años de la institución.

De 307 obras participantes, los poemas “Diagnóstico clínico metafísico” y “Meditaciones a orillas de la laguna Calderón” fueron parte de los 36 trabajos publicados en la antología que se presentó el 20 de junio en la mencionada biblioteca.

Mientras, la Real Academia Internacional de Arte y Literatura (RAIAL) filial Bolivia optó por el poema “Ricardo Jaimes Freyre” para ser publicado en su antología en el marco de la convocatoria internacional “Un poema para un escritor boliviano”.

La antología digital de artística factura fue presentada el 15 de junio y puede descargarse gratuitamente de la página de RAIAL.

Además, la editorial venezolana “Poesía increíble” seleccionó tres sonetos del rosaleño para formar parte de su cuarta antología poética “Gritos en susurros”.

En el mensaje, el editor puntualiza: “Nos ha impresionado la maestría técnica de tus versos y la forma en que capturas la esencia del amor imposible y la melancolía. Es un verdadero honor contar con un autor de tu trayectoria para representar a las letras argentinas en esta edición”.

El libro será presentado en los próximos meses.

Finalmente, en esta parte del año, recibió el segundo premio de poesía con la obra “Magia” y segundo premio de cuento con el trabajo “Lluvia de ranas”, en el Vigésimo Concurso Literario “Alfonsina Storni” organizado por la Sociedad Argentina de Escritores filial Marcos Juárez.

El acta del jurado y ambos trabajos fueron publicados en la revista “Solsticio” que puede descargarse de la web de la Sociedad.