En 15 minutos, los bomberos debieron acudir a dos incendios en Punta Alta

Esta tarde se registró un incendio en una vivienda ubicada en Ciudad Atlántida, mientras que minutos después se detectó un foco ígneo en una camioneta estacionada en el barrio Norte.

El primer caso ocurrió en Libertad 139, donde su residente, Luján Mariela Isak (56) indicó que se encontraba realizando una cocción en el horno y ante un descuido se produjo el incendio.

Allí trabajó personal de Bomberos Voluntarios con el móvil 21 y de la Dirección de Tránsito y Transporte en el corte de la calle. También estuvieron presentes efectivos policiales.

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Mientras, desde Patagones al 600 se convocó a los servidores públicos para combatir el incendio de una camioneta Nissan Frontier, patente AD037SI, sin ocupantes, que al parecer habría tenido un desperfecto mecánico.

Su titular fue identificado como César Adrián Giusti.

En el lugar trabajaron los bomberos con la unidad 27 e inspectores del área municipal de Tránsito. Además, se presentó la Policía.