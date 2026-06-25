Se aproxima el centenario de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta

La Cooperativa Eléctrica de Punta Alta está pronta a cumplir su centenario de vida y lo festejará con una serie de actividades el próximo sábado 4 de julio.

Por caso, a las 9, se realizará el izado del pabellón y la recepción de autoridades en la Plaza Belgrano; a las 9.30, se hará la inauguración y bendición del tótem, mientras que a las 10, se desarrollará el acto central en la sala del Teatro Colón (Rivadavia 459).

La CEPA fue fundada el 4 de julio de 1926, por un grupo de vecinos encabezados por Rafael Nicoliche, con el objetivo de brindar a la comunidad un servicio eléctrico eficiente ante la situación existente en aquel momento.

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Un año más tarde, el 25 de septiembre de 1927, inauguró oficialmente su propio servicio de energía eléctrica.

A lo largo de casi un siglo de historia, la cooperativa acompañó el crecimiento de Punta Alta mediante la ampliación y modernización permanente de sus redes e infraestructura, superando importantes desafíos económicos, técnicos y sociales.

Con el paso de los años, amplió su ámbito de acción, incorporando el servicio eléctrico rural y transformándose en una cooperativa multiservicios.

A la distribución de energía, sumó prestaciones de telecomunicaciones, internet y servicios sociales para sus asociados.

En la actualidad, continúa invirtiendo en infraestructura eléctrica y tecnológica, consolidándose como una institución clave para el desarrollo de la comunidad y manteniendo los principios de solidaridad, compromiso y servicio que inspiraron su creación en 1926.

Archivo Histórico

Para trabajar en el aula y en relación a los 100 años de la CEPA, se puede retirar gratuitamente del Archivo Histórico los ejemplares para los estudiantes.

Se trata de "Noticias de la Historia, especial 4 de julio".

Allí, en forma didáctica, se encuentra toda la información, en formato diario, de los orígenes de la Cooperativa, la primera de su tipo en América del Sur.

Los interesados pueden acercarse a Mitre 101, de lunes a viernes de 7 a 19.

También se puso a disposición de docentes y alumnos, la historieta que cuenta sobre los orígenes de la institución.

De esa manera, se dijo desde el Archivo Histórico Municipal, se puede trabajar con los chicos en las escuelas, de manera amena y sencilla.