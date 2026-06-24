Kicillof entregará 242 escrituras en Punta Alta durante su visita a Coronel Rosales

El gobernador bonaerense Axel Kicillof entregará hoy 242 escrituras a familias del distrito de Coronel Rosales, durante un acto en el Teatro Colón de Punta Alta, en el marco del programa provincial Mi Escritura, mi casa.

La actividad está prevista para las 15:50 de hoy y contará con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Antes, Kicillof recorrerá la Base N° 30 de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), ubicada en Remedios de Escalada 1149, donde prestan servicio 70 efectivos policiales.

Posteriormente visitará las obras de puesta en valor del nuevo edificio administrativo de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, una institución emblemática de la ciudad que transita el camino hacia su centenario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde el Municipio confirmaron el acto en el Teatro, aunque indicaron que las otras actividades dependerán de eventuales demoras en el desarrollo de la agenda del gobernador durante la jornada.