Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Punta Alta.

Detuvieron a un hombre por agredir a su pareja

Le provocó una herida en el rostro.

La Policía de Punta Alta detuvo ayer a la mañana a un hombre acusado de golpear a su pareja y ocasionarle lesiones en el rostro.

Ocurrió alrededor de las 7:30, en Belgrano y General Paz, del barrio Ciudad Atlántida.

Hasta ese lugar llegó personal del Destacamento Zona Sur que aprehendió a un hombre de 42 años, sindicado como quien minutos antes había agredido a una mujer de 25, provocándole un corte en el labio superior.

El hombre fue trasladado a la comisaría local, quedando a disposición de la Fiscalía Nº 15 por lesiones agravadas por el vínculo e infracción a la ley de violencia familiar.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La región.
Sociedad.
Básquetbol.
El país.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE