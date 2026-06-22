Detuvieron a un hombre por agredir a su pareja

La Policía de Punta Alta detuvo ayer a la mañana a un hombre acusado de golpear a su pareja y ocasionarle lesiones en el rostro.

Ocurrió alrededor de las 7:30, en Belgrano y General Paz, del barrio Ciudad Atlántida.

Hasta ese lugar llegó personal del Destacamento Zona Sur que aprehendió a un hombre de 42 años, sindicado como quien minutos antes había agredido a una mujer de 25, provocándole un corte en el labio superior.

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El hombre fue trasladado a la comisaría local, quedando a disposición de la Fiscalía Nº 15 por lesiones agravadas por el vínculo e infracción a la ley de violencia familiar.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.