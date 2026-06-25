Kicillof entregó escrituras en Coronel Rosales y reafirmó el apoyo provincial a la seguridad

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó ayer Coronel Rosales y desarrolló una agenda centrada en el acceso a derechos, el fortalecimiento de la seguridad y el acompañamiento a instituciones locales. La actividad principal tuvo lugar en el Teatro Colón de Punta Alta, donde encabezó la entrega de 242 escrituras gratuitas a familias del distrito, acompañado por el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño.

Las escrituras fueron otorgadas a través del programa provincial “Mi Escritura, Mi Casa”, una iniciativa destinada a brindar seguridad jurídica a propietarios de viviendas. Con esta nueva entrega, ya suman 541 los títulos de propiedad otorgados en Coronel Rosales durante la actual gestión provincial.

EN el acto, Aristimuño destacó el impacto social de la política pública y señaló que detrás de cada escritura existe una decisión del Estado orientada a garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de los vecinos. En tanto, Kicillof remarcó que acceder al título de propiedad representa un derecho fundamental para miles de familias bonaerenses y ratificó la continuidad de este tipo de programas.

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La jornada incluyò una recorrida por la Base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), donde el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Allí conoció de primera mano el trabajo que realizan los 57 efectivos que integran la fuerza en el distrito, enfocada en la prevención del delito y la intervención en conflictos comunitarios.

Posteriormente, Kicillof visitó la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta (CEPA), que este año celebra su centenario. Junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrió las instalaciones de una entidad clave para la comunidad, que presta servicio a más de 10.700 usuarios.

Según indicaron desde la Comuna, la visita reafirmó el trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia para impulsar políticas vinculadas al acceso a derechos, la seguridad y el fortalecimiento de instituciones fundamentales para el desarrollo de Coronel Rosales.